Italian Softball Series | parte oggi la finale di Serie A1 tra Bussolengo e Bollate | le

(Di sabato 6 ottobre 2018) Si aprelascudetto dellaA1 di, ribattezzata: ad affrontarsi sono le due squadre che hanno dominato l’annata in essere, e cioè il MKFe lo Specchiasol. Lasi svolgerà al meglio delle 3 partite su 5, con le prime due ae le altre tre a, compresa l’eventuale bella programmata, in caso di necessità, per domenica 14 ottobre. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con una coppa europea a testa.è la società che ha vinto più tricolori di tutte, ma è dal 2005 che non si riesce a cucire lo scudetto sulle maglie. Diversamente,ha vinto i suoi campionati sempre in anni consecutivi, come dimostrano il tris compiuto dal 1993 al 1995 e la doppietta 2015-2016. All’interno della sfida che vale il tricolore c’è la sfida tra una consistente fetta delle ...