Trovano cadavere in auto | indossava un passamontagna | svolta nelle indagini

Monviso - tre alpinisti Trovano il cadavere di un uomo : rimangono bloccati per lo choc : Il cadavere di un alpinista è stato ritrovato sul Monviso, a quota 3.700. L'uomo, ritrovato senza zaino e senza documenti, non è ancora stato identificato. A segnalare la sua presenza un gruppo di tre alpinisti francesi che, dopo il ritrovamento del corpo, sono rimasti bloccati per lo choc e sono stati soccorsi per tornare a valle.