La sindaca Raggi a San Lorenzo alla manifestazione Letti di Fuori contro la

Ryanair ha raggiunto un accordo con alcuni sindacati italiani per migliorare il contratto dei suoi dipendenti : La compagnia aerea irlandese Ryanair ha raggiunto un accordo con i sindacati di categoria Fit-Cisl, Anpac e Anpav per migliorare le condizioni contrattuali del personale di cabina di base in Italia. Reuters scrive che il nuovo contratto durerà tre anni e The post Ryanair ha raggiunto un accordo con alcuni sindacati italiani per migliorare il contratto dei suoi dipendenti appeared first on Il Post.

Verdi : sindaca Raggi smetta di prendere in giro romani su Atac : Roma – “sindaca Raggi, basta prendere in giro i cittadini romani, la famosa ‘cura di risanamento dell’azienda pubblica di trasporti di Roma’ che starebbe iniziando a dare i primi risultati e’ quella che si puo’ definire una vittoria di Pirro. Infatti quei risultati presentati trionfalmente, in realta’ sono solo un trucchetto contabile, una balla colossale, i debiti sono sempre li’. La ...

Ryanair raggiunge l'accordo sul contratto con 3 sindacati rappresentativi italiani : Ryanair ha raggiunto l'accordo con tre sindacati rappresentativi italiani relativamente al contratto di lavoro del personale di cabina , in seguito all'incontro di ieri, 13 settembre 2018, con i ...

La sindaca Raggi dice che la nuova direttiva Salvini è allo studio : Roma, 5 set., askanews, - 'Abbiamo attuato uno studio di questa nuova direttiva che proseguirà nelle prossime settimane, Sicuramente ci sarà un coinvolgimento attivo della Regione'. Lo ha detto la ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

Crollo ponte a Genova - sindaca Raggi : «Profondo dolore». Monumenti al buio : «Abbiamo anche deciso di annullare gli spettacoli di questa sera al Foro di Augusto e al Foro di Cesare, come al Colosseo», ha aggiunto la sindacata. E l'assessore all'Ambiente di Roma, Pinuccia ...

Conte : 'Vedrò Raggi - Roma va migliorata'. La corsa dei ministri per aiutare la sindaca : Si vedranno 'presto', il premier Giuseppe Conte e la sindaca Virginia Raggi. Ma non prima di settembre, quando entrambi torneranno dalle rispettive ferie. 'La incontrerò: finora non ci sono ancora ...

Raggi - due anni da sindaca : 'Roma non è più ladrona. Salvini punta al Campidoglio? Gli piacerebbe' : 'Un bilancio di due anni alla guida di Roma? Sono stati molto intensi, abbiamo trovato una città devastata e ci siamo concentrati a rimettere a posto le cose...Stiamo ricostruendo la macchina e ora si ...

Airgest : lavoratori fuori dalla "solidarietà". Raggiunto l'accordo tra cda e sindacati : Il presidente del cda di Airgest, Paolo Angius: «L'interruzione in anticipo di questo sacrificio da parte delle risorse di Airgest è un ulteriore passo verso la normalizzazione aziendale» Martedì 7 ...

Terremoto - la sindaca Raggi ad Amatrice : 'Vi aiuteremo a tornare a vivere' : Il Comune di Accumoli utilizzerà i fondi per creare un centro di eccellenza e formazione per gli studi ecosistemici e l'economia circolare in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia. ...

I sindacati bocciano il decreto dignità : "Senza coraggio e vergognoso sui voucher" : ROMA - Non c'è pace per il decreto dignità , appena licenziato dalle commissioni finanze e lavoro della Camera. E atteso per il voto di lunedì in Aula. I sindacati ne apprezzano le intenzioni: la ...

Rom - il Camping River sgomberato dalla sindaca Raggi - Salvini approva - : Roma, 26 lug., askanews, - Una promessa di accoglienza nel circuito delle strutture del Comune, che solo una famiglia ha accettato perché non accompagnata da documenti scritti ne proposte formali, ma ...

Nomine - “Renato Marra mi fu suggerito da Raffaele e io lo proposi alla sindaca” : in aula Meloni dà una mano alla Raggi : Raffaele Marra aveva lavorato ai fianchi Adriano Meloni “suggerendogli” il nome del fratello Renato per la direzione Turismo. Che a sua volta aveva “colto” il suggerimento e lo aveva richiesto alla sindaca. In particolare, l’allora capo del Personale, durante una riunione svoltasi il 26 ottobre 2016 con lo stesso ex assessore, con il suo capo staff Leonardo Costanzo e con il delegato Antonio De Santis – un’ora prima della chiusura ...