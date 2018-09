A SPASSO NEL BOSCO Su Rai 2 il film con Robert Redford oggi | 29 settembre 2018

Il film da vedere sabato 29 settembre : A SPASSO NEL bosco - con Robert Redford : Due vecchi amici si avventurano in un lungo ed impegnativo sentiero escursionistico sui monti Appalachi. Il film da vedere stasera, tratto dal diario del giornalista e scrittore Bill Bryson, è A spasso nel bosco, commedia dolce-amara con Robert Redford e Nick Nolte. film da vedere, 29 settembre: A spasso nel bosco, commedia con Robert Redford e Nick Nolte su Rai 3 A spasso nel bosco (titolo originale: A walk in the woods) è il film suggerito per ...