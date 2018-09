Fideiussioni Serie C | è caos | rischio penalizzazioni e multe salatissime | alcuni club

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018)C – Situazione sempre più delicata per quanto riguarda il campionato diC, scadano infatti oggi i termini per la presentazione della nuova fideiussione per 12dopo il caso Finworld, è stato chiesto alle società coinvolte di presentare una nuova garanzia. I duediB coinvolti, Palermo e Lecce non hanno riscontrato problemi, discorso diverso invece per quelli diC: si tratta di Arzachena, Cuneo, Juve Stabia, Lucchese, Matera, Pro Piacenza, Reggina, Rende, Siracusa e Teramo. I duepiù vicini a regolarizzare la posizione sono Teramo e Juve Stabia mentre per le altre potrebbero sorgere problemi, l'intenzione è quella di chiedere una proroga. Ilè quello di ricevere 8 punti di penalizzazione ed una multa salatissima.