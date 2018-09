Claudio Gemme possibile commissario per Genova Mattarella firma decreto

Decreto Genova - Mattarella ha firmato/ Ultime notizie Ponte Morandi : Claudio Andrea Gemme è il commissario : Decreto Genova , il presidente Sergio Mattarella ha firmato Ultime notizie Ponte Morandi : Claudio Andrea Gemme è il commissario per la ricostruzione, ecco chi è(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Commissario per Genova - il nome è Claudio Andrea Gemme. Sul manager c’è l’accordo delle forze di governo : Il nome non è ancora ufficiale, né potrebbe esserlo come vedremo, ma l’accordo sul Commissario straordinario alla ricostruzione di Genova sarebbe stato trovato ai massimi livelli del governo: l’incarico, secondo fonti di governo sentite dal Fatto Quotidiano, dovrebbe essere assegnato a Claudio Andrea Gemme, dirigente d’azienda 70enne, genovese doc e con un ricco curriculum anche internazionale. E’ suo il nome che sta ...