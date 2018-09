Parliamoci chiaro | c’è solo un motivo per cui sopportiamo questo governo becero

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 settembre 2018). Se in Italia ci fosse un livello culturale un pochino più alto,di incapaci pericolosi sarebbe messo di fronte alla proprie responsabilità senza alcun indugio. Invece, siamo talmente assuefatti adeclino che tutto sembra oramai normale e permesso. Gli argomenti iniziano ad essere tanti e imbarazzanti almeno per chi ha una capacità di intendere e volere. Partiamo da Genova. Dopo circa un mese e mezzo non esiste ancora il testo del decreto Genova. Non esiste il Commissario e non esistono coperture. Insomma una vergogna inaudita. In tuttoil ministro a sua insaputa Toninelli continua a giocare in maniera secondo me ignobile con i modellini del ponte crollato con ridicole pose sorridenti durante la trasmissione di Bruno Vespa. Per non parlare delle continue deliranti idee di ponte vivibile ed altre. Si fa anche su questi temi propaganda ...