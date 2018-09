La Cappella della Sindone 

PAPA AUTORIZZA INDAGINI SU CORO DELLA Cappella SISTINA/ Ultime notizie Vaticano - chi sono gli indagati : PAPA AUTORIZZA indagine su CORO DELLA CAPPELLA SISTINA . Ultime notizie Vaticano , in corso le verifiche: coinvolti il responsabile amministrativo Nar DELLA e il direttore Palombella(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Vaticano - responsabili del Coro della Cappella Sistina nei guai : indagati per riciclaggio : L'inchiesta autorizzata direttamente da Papa Francesco dopo la scoperta di un conto corrente italiano su cui era stato dirottato il denaro proveniente dai concerti del Coro e utilizzato per spese personali. L'accusa sarebbe di riciclaggio e truffa.Continua a leggere

Coro della Cappella Sistina - la conferma di Papa Francesco : “Indagine sui conti in corso da alcuni mesi” : “In merito a quanto sta uscendo sulla stampa relativamente ad alcune vicende del Coro della Cappella Sistina, si conferma che: il Santo Padre Francesco, alcuni mesi fa, ha autorizzato un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi del medesimo Coro. L’indagine è ancora in corso”. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che conferma la notizia pubblicata su ilfattoquotidiano.it il 3 luglio 2018. Era ...