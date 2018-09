Il Treno del Foliage | sogno d’inizio autunno tra l’Italia e la Svizzera

BAGNASCO/ Sulla Ferrovia del Tanaro arriva il Treno d'autore con Bruno Gambarotta ed Enrico Camanni : SERGIO RIZZO - Nell'ambito del Festival "Profili d'autore" con il Treno storico da Torino Porta Nuova a BAGNASCO per un viaggio tra storia, cultura, montagna ed enogastronomia. Sarà il comune di ...

“Non sono un’eroina”. Spinta sui binari del Treno della metro : la figlia salta giù e la salva : Katie Wenszell. 29enne, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un treno ad Atlanta. Era saltata sui binari per salvare sua madre Susan, Spinta da uno sconosciuto mentre la metro si avvicinava. "Non mi sento un eroe, ma solo una figlia devota. Qualsiasi figlia l'avrebbe fatto", dice oggi.Continua a leggere

Torino può permettersi di perdere il Treno olimpico del 2026? : "Olimpiadi sì; Olimpiadi no". Ho la sensazione che qualcuno abbia affrontato con troppa leggerezza questo dibattito. I Giochi olimpici non possono essere relegati a una semplice manifestazione, un evento qualsiasi senza alcuna differenza. Noi torinesi conosciamo troppo bene i benefici che potrebbero portare ed è per questo motivo che perdere l'occasione di provare a competere per ospitarli nel 2026 sarebbe sbagliato.Torino e il ...

Treno a idrogeno in funzione in Germania. Il trasporto su rotaia del futuro forse anche in Italia : BERLINO - Ha viaggiato ieri sui binari tedeschi il primo Treno al mondo alimentato a celle a combustibili a idrogeno. Il Treno, prodotto da Alstom, si chiama 'Coradia iLint' ed è...

Siamo saliti su Coradia iLint - il primo Treno a idrogeno del mondo : Il treno a idrogeno Coradia iLint (Foto: Gianluca Dotti) Bremervörde (Germania) – Ore 12:25, puntuale, il treno RB33 ferma alla piccola stazione di Bremervörde, nella campagna della Bassa Sassonia. L’orario è quello solito, e a bordo ci sono i pendolari di tutti i giorni, ma dall’inizio di questa settimana sui binari corre un convoglio nuovo. Esteticamente è simile ad altri già visti, ma all’interno pulsa un cuore unico al mondo. Alstom, che lo ...

Treno Lecce-Milano fermo da 5 ore prima di Cattolica : arrivano i vigili del fuoco : Convoglio fermo a causa dell'investimento di una donna, sembra suicida. Sul posto anche la protezione civile, Trenitalia rimborserà i biglietti integralmente.Continua a leggere

Aggredisce capoTreno per multa del 2016 : 21.49 Ha aggredito il capotreno per vendicarsi di una multa di due anni fa quando fu trovato senza biglietto. E' successo sul regionale delle Fs che collega Benevento a Napoli. L'aggressore, un 59enne, si è avventato durante il viaggio contro il capotreno, minacciando di accoltellarlo, poi lo ha picchiato mentre lo immobilizzava. All' arrivo a Napoli l'uomo ha tentato la fuga tra la folla ma è stato intercettato dalla Polfer e arrestato con ...

Fnm : Cinzia Farisè termina incarico di amministratore delegato Trenord : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Cinzia Farisè, dirigente Fnm, ha terminato oggi il suo incarico di amministratore delegato di Trenord. Lo comunica Fnm, che controlla la società, precisando che l'azione fa seguito a "un processo di generale rinnovamento del consiglio di amministrazione e del management

Pomodori verdi fritti alla fermata del Treno film stasera in tv 13 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Pomodori verdi fritti alla fermata del treno è il film stasera in tv giovedì 13 settembre 2018 in onda in prima serata su Rai Movie alle ore 21:10. La pellicola diretta da Jon Avnet è interpretata da Kathy Bates, Mary Stuart Masterson e Mary-Louise Parker. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Pomodori verdi fritti alla fermata del treno film stasera ...

Jennifer dimentica il suo Tigro in Treno - l'appello della mamma : 'Aiutatemi a trovarlo' : Jennifer ha 7 anni e da quando è nata ha un inseparabile amico: Tigro , un pupazzo arancione tratto dalla serie animata 'Winnie the Pooh'. La bambina è praticamente cresciuta con questo pupazzo al suo ...