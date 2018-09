Crollo del ponte Morandi a Genova | ecco il VIDEO del viadotto pochi istanti prima della

La commissione accusa Autostrade : «Rischio Crollo del ponte era evidente» : Pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti la relazione della commissione ispettiva che evidenzia mancanze e omissioni della manutenzione di Autostrade per l’Italia

Crollo ponte di Genova - il responso del Mit : "Da Aspi controlli sicurezza inadeguati" : La Commissione d'inchiesta del Ministero delle Infrastrutture sul Crollo del ponte Morandi di Genova accusa Autostrade per l'Italia, Aspi, di aver ridimensionato o nascosto lo stato in cui era il ...

Ponte Morandi - la Commissione 'Crollo dovuto a struttura - non a stralli. Autostrade ha minimizzato gravità della situazione' : Il rischio di crollo del Ponte Morandi a Genova era evidente già negli anni scorsi, e ancor più lo era nel progetto di retrofitting di Autostrade del 2017. Eppure il concessionario ha sottovalutato l'...

Così la Commissione accusa Autostrade per il Crollo del ponte Morandi : Roma, 25 set., askanews, - Omissioni da parte di Autostrade per l'Italia sui segnali di criticità rilevati sul ponte Morandi, il cui crollo ha causato la morte di 43 persone lo scorso 14 agosto. Lo ...

Crollo ponte Genova - chiusa la relazione del Mit : «Da Aspi controlli inadeguati» : La Commissione ispettiva è stata costituita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti subito dopo il tragico Crollo del cosiddetto ponte Morandi (Viadotto Polcevera), proprio per far luce sulle cause che hanno portato alla tragedia che ha colpito la città di Genova il 14 agosto scorso...

Oggi l'incidente probatorio per il Crollo del ponte Morandi : Nell'aula magna del tribunale sono state ammesse 167 parti, 22 indagati e 145 parti offese. I periti avranno 60 giorni di tempo, il primo sopralluogo il 3 ottobre -

Parte l'incidente probatorio per il Crollo del ponte Morandi - i familiari delle vittime davanti al tribunale chiedono giustizia : In fila davanti al tribunale per chiedere giustizia per i loro cari che hanno perso la vita il 14 agosto. Sono tante le persone che si sono radunate davanti al palazzo di giustizia di Genova nel giorno dell'inizio dell'incidente probatorio per il crollo del ponto Morandi. Ci sono i famigliari delle vittime, i loro avvocati e alcuni dei 20 indagati. C'è anche Adele Chiello, la madre di Giuseppe Tusa, l'ufficiale della capitaneria morto nel ...

Genova - i 3 motivi per cui il decreto non c’è ancora 40 giorni dopo il Crollo del ponte Morandi : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Terremoto Centro Italia : Crollo della torre della chiesa di Accumoli - al via il processo : Al via oggi il processo di primo grado a carico di 7 tra tecnici e amministratori, per il crollo della torre campanaria di Accumoli (Rieti) causato dal Terremoto del 24 agosto 2016: il cedimento provocò la morte un’intera famiglia. Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, la vela campanaria crollò sul tetto dell’adiacente edificio comunale sfondando la copertura della casa canonica e due solai dell’abitazione ...

Meteo Puglia : drastico cambiamento in arrivo - Crollo delle temperature e venti forti : Come vi abbiamo illustrato nei nostri articoli di ieri, il tempo sta per cambiare radicalmente sulla nostra penisola per effetto di un impulso di aria "fredda" proveniente dall'Europa...

METEO - MALTEMPO : "FRONTE TEMPESTOSO" E Crollo DELLE TEMPERATURE/ Ultime notizie - previsioni : vento e pioggia : MALTEMPO, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e TEMPERATURE in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Comptoir suisse : Crollo dell'affluenza : crollo dell'affluenza quest'anno al Comptoir suisse, la popolare fiera di Losanna che oggi a chiuso i battenti: gli organizzatori hanno registrato ...

Ponte Morandi - via all’anticipo del maxi-processo sul Crollo : Da martedì al via l’incidente probatorio: gli accertamenti potranno essere utilizzati come se si fosse già a dibattimento in corso

Crollo del tasso di natalità - l'Italia tra 100 anni avrà appena 16 milioni di abitanti. : Lo squilibrio tra generazioni, è stato sottolineato, sottrae infatti popolazione attiva e produttiva all'economia del paese, rendendo insostenibile per le nuove generazioni sostenere i costi fissi di ...