Surf | una stagione al top con Ramzi Boukhiam Video

Surface Laptop 2 : in arrivo nuovi processori e una colorazione Black [Rumor] : Il 2 ottobre di quest’anno Microsoft terrà un evento a porte chiuse dedicato alla stampa dove verranno presentati dei nuovi dispositivi inerenti alla famiglia Surface. Non sappiamo cosa verrà annunciato di preciso ma quest’oggi scopriamo che, come del resto ci si aspettava, al 99% vedremo il tanto atteso Surface Laptop 2 grazie ad uno scoop riportato dai colleghi di MySmartPrice, i quali sono riusciti ad ottenere in esclusiva le ...

“Surface Go è una completa spazzatura - non acquistatelo” questo il parere di un ex dipendente Google : Youtube USA è ormai pieno di videorecensioni riguardo il nuovissimo Surface Go atteso in Italia per il 28 agosto, data in cui inizieranno ufficialmente le spedizioni e terminerà la fase di preordine. La maggior parte dei recensori, compresi alcuni famosissimi e molto seguiti come The Verge e Windows Central, hanno espresso dei pareri alquanto positivi su questo device che garantisce una qualità costruttiva che in pochissimi riescono a ...

Surface Andromeda potrebbe essere dotato di una modalità produttiva : Se Surface Andromeda, il 3-in-1 dal doppio display targato Microsoft, dovesse realmente entrare in commercio, il suo target principale probabilmente sarebbero gli utenti business. Difatti un prodotto dal costo elevato che non possiede alcune delle app più utilizzate dai consumatori, non può certamente proporsi al mercato consumer (almeno inizialmente) bensì a quello professionale dove la suite Office e i software .exe la fanno da padrone. Per ...

Surface Andromeda potrebbe avere una struttura estendibile : Fino ad ora abbiamo considerato Surface Andromeda come un dispositivo dotato di Windows Core OS la cui particolarità hardware consiste in due display uniti da una cerniera formando una struttura completamente pieghevole, tuttavia, un nuovo progetto interno di Microsoft ci mostra un qualcosa di differente. I colleghi di Windows Latest hanno notato la pubblicazione di un brevetto ufficiale del Colosso di Redmond avvenuta pochi giorni fa e ...

Microsoft e gli utenti consumer : si apre una nuova era costituita da Surface - Cortana - Office e Windows 10 : Da quando Satya Nadella è diventato CEO di Microsoft si sono aperte essenzialmente due correnti di pensiero: c’è chi lo critica e c’è, invece, chi lo apprezza moltissimo. In realtà hanno ragione entrambi e la motivazione è alquanto ovvia ovvero da una parte il nuovo amministratore delegato ha fatto crescere in modo rilevante i ricavi della società grazie al Cloud, Office 365 e Intelligenza Artificiale ma dall’altro ha messo la ...