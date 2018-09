Municipio X | Ponte della Scafa Di Pillo | “Bene la riapertura ma serve un nuovo ponte”

romadailynews

(Di lunedì 24 settembre 2018) Roma – Questa mattina alle 7.00, come preventivato, ilha riparto alla circolazione nei due sensi di marcia. Allaera presente anche la Presidente delX, Giuliana Di. “Ancora una volta ribadisco la necessità di pensare al più presto alla realizzazione di un. Questo in considerazione del gran numero di persone che ogni giorno si recano a Fiumicino ed, in particolare, all’aeroporto internazionale. La nuova struttura servirebbe a collegare l’entroterra con il comune tirrenico, così da “alleggerire” il traffico sul. Non si può pensare infatti che i due territori siano uniti tra loro da un’unica via di collegamento”. Così in una nota stampa la Presidente delX, Giuliana Di. L'articoloX,Dilamaun” proviene da RomaDailyNews.