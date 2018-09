All' asta a Edimburgo la bottiglia di whisky più cara al mondo

Ucciso davanti Alla moglie incinta perché di casta inferiore. Assurdo “delitto d’onore” in India : Ucciso sotto gli occhi della moglie incinta. E’ l’atroce ?delitto d’onore' accaduto in India dove Pranay, di 24 anni, è stato massacrato a colpi di machete all'uscita da un ospedale. Ad assoldare il killer è stato il padre della ragazza. La notizia ha suscitato indignazione e in migliaia chiedono la fine del sistema di caste.Continua a leggere

Moto3 - Jorge Martin sfrutta ogni occasione ed Allunga nel Mondiale - ma Marco Bezzecchi ha le carte in regola per contrastarlo fino All’ultimo : Il Gran Premio d’Aragon, quindicesimo round del Mondiale Moto3, è andato in archivio ed ora mancano solo cinque gare alla fine di una stagione che si preannuncia incerta ed entusiasmante fino alla bandiera a scacchi di Valencia. Lo spagnolo del Team Gresini Jorge Martin ha conquistato il suo sesto successo stagionale ed ha così rafforzato la sua leadership nella classifica iridata, che ora conduce con 13 lunghezze di vantaggio ...

Una Ferrari F12TdF All'asta per il 'Centro Dino Ferrari'" : Per partecipare all'evento, appassionati e collezionisti di tutto il mondo possono registrarsi al sito dell'associazione 'Centro Dino Ferrari', associazionecentroDinoFerrari.com,, dove si può ...

Finisce la battaglia per il controllo di Sky : All’asta Comcast batte Fox : Il colosso americano della tv via cavo Comcast, azienda che vale 84,5 miliardi di dollari di fatturato e con oltre 153mila dipendenti (dati del 2017) e maggiore operatore del settore negli Stati Uniti, si aggiudica l’asta per acquisire la maggioranza di Sky, la più grande compagnia di pay tv del Regno Unito e tra i più importanti gruppi tv d’Europa. Comcast ha vinto un’asta all’ultimo rilancio contro un altro colosso americano dei servizi tv ...

Peste suina : identikit del virus che sta devastando gli Allevamenti cinesi : (foto: Pixabay) Arriva dall’Africa, in Cina ha già costretto ad abbattere decine di migliaia di capi di bestiame, e da pochi giorni è sbarcata anche in Belgio. È la Peste suina africana, una malattia virale che colpisce cinghiali selvatici e suini. Una vecchia conoscenza a ben vedere, soprattutto per l’Italia, dove la Peste è endemica da anni in Sardegna, ma che nei giorni scorsi è stata protagonista delle cronache veterinarie e di ...

Un grande Pipita non basta a Gattuso : Milan bello ma la difesa “bAlla” : Il Milan ha pareggiato contro l’Atalanta nonostante la grande prova del Pipita Higuain, il gol di Rigoni sa di beffa Il Milan ha pareggiato questa sera contro l’Atalanta dello squalificato Gasperini. Di fronte ad un San Siro gremito, 52 mila tifosi presenti, la squadra di Gattuso ha messo in mostra entrambi i suoi volti. Un calcio fatto di trame palla a terra, alta qualità ed i guizzi di alcuni campioni che hanno illuminato la ...

DAll’asta 5G arriva un tesoretto da oltre 2 miliardi - dove finirà? : Con i rilanci di ieri la base d’asta è stata già superata di quasi 2 miliardi, un extragettito destinato a crescere e che potrebbe finire a sorpresa anche nell’orbita manovra, seppure con dei paletti ben precisi. Anche grazie al meccanismo di gara multibanda disegnato dall’Authority per le comunicazioni, per lo Stato si configura un risultato ben superiore alle attese...

Solo un altro parassita salverà i nostri castagni dAlla vespa cinese : In Italia i castagneti da frutto rivestono storicamente una considerevole importanza, sia a livello socio-economico sia ambientale. Il nostro Paese ha da sempre avuto un ruolo leader nel mercato ...

Capelli - tutte le sfumature di castano per All'autunno-inverno 2018 : In realtà il mondo del caffè e dintorni rende bene l'idea per descrivere le diverse tipologie di castano: moka, caffè, cappuccino, cioccolato al latte, cioccolato fondente sono tutti mix possibili e ...

Maltempo Malta : un violento acquazzone devasta la spiaggia della famosa BAlluta Bay [GAllERY] : 1/5 ...

