E' terminato alle ore 5 di stamane l' intervento didella faccia effettuato su una donna presso l'ospedale-universitario Sant'Andrea ed è tecnicamente. L'equipe, composta da chirurghi e anestesisti, con infermieri strumentisti che si sono alternati in sala,ha operato complessivamente per 27 ore.La donna è sottoposta a terapia immunosoppressiva antirigetto,ed è attualmente in coma farmacologico indotto e rimarrà in isolamento nella terapia intesiva. La prognosi è riservata.(Di domenica 23 settembre 2018)