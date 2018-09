Bri : Italia esposta - spread piega banche : 21.25 Bri:Italia esposta,spread piega banche Un mondo sempre più diviso, con Stati Uniti in testa, alcuni Paesi emergenti in crisi e la Cina in possibile rallentamento. E le banche Centrali senza più munizioni per fare fronte alle prevedibili nuove ...

Bri : Italia esposta - spread piega banche : 21.25 Un mondo sempre più diviso, con Stati Uniti in testa, alcuni Paesi emergenti in crisi e la Cina in possibile rallentamento. E le banche Centrali senza più munizioni per fare fronte alle prevedibili nuove turbolenze in arrivo. E'il rapporto trimestrale della Bri,la "banca delle banche Centrali". In mezzo l'Italia,che per le incertezze politiche ha subito i colpi più forti dai mercati.Pesa lo spread. "Con tassi d'interesseinsolitamente ...

Bri : 'Torna a rafforzarsi il legame tra banche e debito Italia' : Secondo l'Istituto con sede a Basilea l'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito tutte le banche nel mondo ma con un effetto maggiore per quelle europee e fra queste, le ...

"Torna a rafforzarsi il legame banche-debito Italia". L'allarme della Bri : In Italia "il legame tra il settore sovrano e quello bancario, così evidente durante la crisi del debito dell'area dell'euro, si è da allora rafforzato". Lo afferma Claudio Borio, Capo del Dipartimento monetario ed economico della Bri commentando la rassegna trimestrale dell'istituto con sede a Basilea rilevando come nelle turbolenze dei mercati sulle azioni delle banche "l'Italia è stata il paese più colpito: le ...

Trial delle Nazioni - l’Italia Brilla nelle Qualifiche di Sokolov : terza la squadra maschile e quarta quella femminile : L’Italia è terza con la squadra maschile, quarta con la formazione femminile La Maglia Azzurra ha dato riscontri positivi nelle Qualifiche del Trial delle Nazioni, andate in scena oggi a Sokolov, in Repubblica Ceca. Due i piloti impegnati per ogni squadra. Gli azzurri Matteo Grattarola (Montesa)e Luca Petrella (TRRS) si sono cimentati nella qualifica maschile, riuscendo a centrare un’ottima terza posizione alle spalle di Giappone e ...

Il basket italiano piange Bob Lienhard - il Brianzolo del Bronx : A trent'anni la schiena l'aveva costretto a cambiare piani e a sfruttare la laurea in economia, in questo modo Bob aveva alternato l'impiego nello studio di Francesco Corrado, successivamente ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia in finale! Brividi con la Germania - poi gli azzurrini dilagano. All’ultimo atto c’è la Spagna : Italia in finale ma che paura nell’ultima partita degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Quella che sembrava ormai una formalità ha rischiato di trasformarsi in una clamorosa beffa per gli azzurrini, che hanno sofferto oltremodo nella prima frazione contro la Germania, vittima sacrificale di turno, e poi hanno dilagato, conquistando la seconda posizione nel girone, valsa l’accesso all’ultimo atto del torneo. Pronti via ...

Andamento piatto per il comparto immobiliare italiano - -0 - 01% - - seduta in ribasso per Brioschi : Consolida le basi precedenti l' indice delle società immobiliari in Italia . In moderato rialzo, invece, l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Real Estate REITs ha aperto a quota 12.712,65, con un ...

Terremoti e tsunami - la CalaBria è la Regione più pericolosa d'Italia? Valutazioni scientifiche e sistemi di difesa : Il convegno è molto interessante per chi vuol capire a che punto è la scienza e cosa fanno le istituzioni a ridurre il rischio. Appuntamento quindi oggi pomeriggio alle ore 16 all'Unical. L'incontro ...

SABriNA FERILLI / "Io e Sergio Castellitto eterni rompiscatole! E sugli italiani..." (Ricchi di fantasia) : SABRINA FERILLI torna al cinema con 'Ricchi di fantasia' al fianco di Sergio Castellitto. La scelta del film e la grande affinità ritrovata con il collega.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:49:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : inizia la seconda fase! Serbia-Francia e Olanda-Russia da Brividi. USA e Brasile favorite - c’è l’Italia : Si torna in campo ai Mondiali 2018 di Volley maschile, inizia la seconda fase: le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo momento, le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde si qualificheranno alla Final Six di Torino. Di seguito le partite in programma oggi venerdì 21 settembre. USA vs CANADA (ore 16.00, Pool G a ...

Il settore automotive dell'Italia marcia in positivo - +1% - - Brillante l'andamento di Sogefi : Teleborsa, - Il Comparto italiano auto e ricambi si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Brindisi - fermato aggressore del migrante 16enne : colpito per un saluto a una ragazza italiana : E' un tossicodipendente 29enne con problemi psichici. I testimoni ascoltati dai carabinieri escludono la matrice xenofoba dell'aggressione

Pakistan : torna in Italia la 23enne della Brianza cui il padre impediva di andare a scuola : E' in volo per tornare in Italia Menoona Safdar, la 23enne trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia: lo ha riferito il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, esprimendo grande soddisfazione. Alla giovane nel 2015 era stato impedito di tornare nella scuola che frequentava Cesano Maderno, in provincia di Monza, dal padre, che nel 2017 l’aveva poi portata in Pakistan con ...