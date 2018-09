Msf accusa : "Da Italia pressioni su Panama per fermare Aquarius" : L'autorità marittima panamense ha avviato l'iter per cancellare dai propri registri e quindi togliere la bandiera ad Aquarius, la nave gestita dalle ong Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere, che ...

Aquarius - Msf denuncia : "Pressioni dell'Italia su Panama per toglierla dal registro navale" : Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere chiedono ai governi europei di "consentire all'Aquarius di continuare la sua missione, facendo sapere alle autorità panamensi che le minacce del governo italiano sono infondate o garantendo immediatamente una nuova bandiera per poter continuare a navigare"

Aquarius2 - la lezione di Msf e SOS Mediterranée : riconsegnare migranti alla Libia è un crimine : Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranée, che operano a bordo della nave Aquarius, fanno sapere di essersi rifiutate di consegnare alla Guardia Costiera libica 11 migranti salvati in mare. La Libia non può essere considerata un porto sicuro, lo dice la Ue, lo dicono i giudici italiani e lo urla la nostra coscienza.Continua a leggere

Nave Aquarius con 141 migranti a bordo - Msf : assegnateci porto sicuro | : L'imbarcazione della ong SOS Méditerranée ha salvato decine di persone al largo della Libia e denuncia: 5 navi hanno ignorato barche in difficoltà. Msf chiede ai governi europei di "assegnare un luogo ...

Nave Aquarius con 141 migranti a bordo - Msf : assegnateci porto sicuro - : L'imbarcazione della ong SOS Méditerranée ha salvato decine di persone al largo della Libia e denuncia: 5 navi hanno ignorato barche in difficoltà. Msf chiede ai governi europei di "assegnare un luogo ...

Migranti : Msf - Aquarius riparte ma non sbarcherà persone in Libia : La nave Aquarius di Medici senza frontiere non sbarcherà in Libia persone soccorse in mare. "La Libia non è un posto sicuro per rifugiati, richiedenti asilo e Migranti. Un posto sicuro è un luogo dove vengono assicurati i loro bisogni primari, ma anche dove possono chiedere la protezione a cui potrebbero avere diritto e dove non rischiano di subire ulteriori abusi e violazioni", è detto nel ...