Signorini | le parole sul Grande Fratello Vip | ' Il cast non lo fanno i grandi nomi'

(Di sabato 22 settembre 2018) Il giornalista Alfonsoha concesso un'intervista al settimanale Chi in cui ha svelato idei partecipanti alla prossima edizione delVip presentato da Ilary Blasi. Lunedì 24 settembre comincia la terza edizione delVip e Alfonsoha posto l'accento suidei personaggi famosi che non hanno voluto partecipare in qualità di concorrenti. Spiccano idi Katia Aveiro, sorella del giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo e la famosa attrice Brigitte Nielsen.ha sottolineato che nella scelta di Katia Aveiro ha inciso la scarsa conoscenza della lingua italiana mentre la decisione di Brigitte Nielsen è dovuta alla nascita del figlio nato da pochi mesi. L'attrice vuole dedicare la maggior parte del suo tempo al nascituro. Riguardo a questi due rifiuti il giornalista Alfonsoha voluto lanciare una frecciatina ai ...