Ponte Morandi | “Fincantieri e Italferr non hanno i requisiti necessari per la

Ponte Morandi : P.Chigi - stesura decreto in fase finale - presto al Quirinale : Roma, 22 set. (AdnKronos) - La stesura del decreto legge legato all'emergenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova è nella fase finale e nelle prossime ore il testo verrà inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le sue valutazioni. Quindi, dopo la firma, ci sarà la pubblica

Genova : giovane si siede su troncone del Ponte Morandi - fermato dai vigili del fuoco : Questa mattina un uomo è riuscito a salire su uno dei tronconi di Ponte Morandi a Genova (lato ovest) e si è seduto a strapiombo nel vuoto: il giovane è stato notato dai vigili del fuoco, al lavoro per l’installazione dei sensori di monitoraggio, che lo hanno raggiunto, fatto scendere in sicurezza e consegnato alla polizia. Non aveva documenti con sé, non ha detto nulla ed è apparso sotto shock. L'articolo Genova: giovane si siede su ...

Ponte Morandi - contributi ‘senza più nulla a pretendere’ : così Autostrade ci prova con alcuni dei sopravvissuti al crollo : “Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento”. La formula ambigua e ...

Genova - vinti 2 milioni con un Gratta e Vinci nel tabacchino con vista Ponte Morandi : Qualcuno ha comprato un Gratta e Vinci in un tabacchino che si affaccia sul ponte Morandi di Genova e ha scoperto di aver vinto due milioni di euro. A raccontarlo i gestori della tabaccheria: “Inizialmente pensavamo fosse uno scherzo, poi abbiamo avuto la conferma. Speriamo davvero sia una famiglia di sfollati”.Continua a leggere

Dubbi sulle qualifiche di Fincantieri e Italferr per ricostruire da sole il Ponte Morandi : Fincantieri non avrebbe tutte le qualifiche necessarie per realizzare interamente la ricostruzione dei Ponte di Genova crollato il 14 agosto, e nel governo si lavorerebbe dietro le quinte per far rientrare Autostrade, allontanata dal progetto di ricostruzione per le sue responsabilità nella manutenzione prima del crollo. È quanto scrivono il Fatto quotidiano e il sole 24 Ore, ipotizzando uno scenario che rimette in discussione i ...

Mimmo Criscito cuore Genoa : 'un onore essere capitano nell'anno del 125° compleanno e della tragedia del Ponte Morandi' : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo ' Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell'anno del 125° ...

Mimmo Criscito cuore Genoa : “un onore essere capitano nell’anno del 125° compleanno e della tragedia del Ponte Morandi” : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo “Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell’anno del 125° compleanno e nell’anno della tragedia del Ponte Morandi lo è ancora di più“. Esordisce così Mimmo Criscito, parlando a Radio24 del suo ritorno al Genoa. Un ritorno tanto voluto dal calciatore, il quale adesso ha ritrovato la ...

Crollo Ponte Morandi : Toninelli - il decreto è pronto : ANSA, - ROMA, 21 SET - "Il decreto è pronto verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nelle prossime ore". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a 24Mattino su Radio ...

Ponte Morandi - Salvini a Sky tg24 : Autostrade? Deciderà il commissario - : Il vicepremier: "Genova e l'Italia non cercano vendetta, ma giustizia e futuro". Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: "Il decreto è pronto". E aggiunge: il governo sta dialogando con l'Ue ...

Ponte Morandi - il ministro annuncia : 'decreto in Gazzetta fra poche ore' : Toninelli spiega che il governo sta 'dialogando con l'Ue perché la ricostruzione abbia il timbro dello Stato senza una gara che permetterebbe ad Autostrade di ricostruirlo' -

Montanari : Contro crollo pini georadar come su Ponte Morandi a Genova : Roma – “Vogliamo iniziare ad usare sensori e georadar che ci daranno in tempo reale le informazioni sulla stabilita’ dell’albero. Sono come quelli di Genova per il Ponte Morandi ma noi ci abbiamo pensato prima. Si parte con una sperimentazione perche’ sono strumenti che costano”. Cosi’ l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, nel corso di una riunione congiunta della ...

Ponte Morandi - i tecnici : "Controlli più formali che sostanziali" : Prosegue implacabile il lavoro dei pm e della Guardia di Finanza che tentano di arrivare alle cause che hanno portato all'immane tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova, oltre un mese fa.Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Secolo XIX infatti ieri sono arrivate delle prime, pesantissime ammissioni da parte di alcuni ingegneri del gruppo Spea (Atlantia-Autostrade) che si occupavano del monitoraggio e della prevenzione dei ...

"Gratta e Vinci" da due milioni di euro in una tabaccheria vicina al Ponte Morandi : Un po' di fortuna sembra essere tornata nell'area di Genova sconvolta dal crollo del ponte Morandi. In una tabaccheria di largo Ernesto Jurse,a poche centinaia di metri dalla zona rossa evacuata, da cui in lontananza si vede ancora il moncone del ponte, la titolare Debora Barbarisi ha trovato la fotocopia di una schedina "giocata" di un gratta e vinci. Il numero grattato era il "51" e risultava vincente per 2 milioni di euro."Con mio marito ...

Genova - vinti 2 milioni di euro nella tabaccheria sotto Ponte Morandi : Di tutte le tabaccherie d'Italia, la sorte ha deciso di premiare proprio la rivendita che sorge all'ombra del relitto del ponte Morandi, a Genova. A poche centinaia di metri dal cavalcavia crollato drammaticamente lo scorso 14 agosto un ignoto fortunato ha vinto 2 milioni di euro giocando al "miliardario maxi".In un piccolo negozio dall'insegna blu "Tabacchi e giornali" in largo Ernesto Jurse i titolari ancora non ci credono: pochi giorni fa, ...