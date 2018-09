La notte in coda per l' iPhone A Milano la melafonino mania

ilgiornale

(Di sabato 22 settembre 2018) Ha passato lain piazza Liberty. E non è neanche la prima volta. Vitali ha 22 anni, viene dalla Bielorussia e ha una passione smodata per la Apple. Ieri ha dormito davanti al negozio del marchio americano per essere certo di entrare per primo e aggiudicarsi il nuovoX, l'ultimo gioiello di Cupertino in vendita da ieri nello Store del centro del capoluogo lombardo. Insieme a lui sono accorsi in centinaia per comprarne un. Chi si era portato le sedie, chi i computer portatili, tutti sono entrati a scaglioni perché ormai da anni vige un sistema di prenotazioni. E l'organizzazione made in Usa prevede che ci sia solo un certo numero di persone alla volta all'interno del punto vendita inaugurato poche settimane fa con una grande festa.Il primo però è stato questo bocconiano, con alle spalle due anni di studi poi abbandonati al Politecnico, che "altre tre volte" si era ...