Governo | Salvini | Di Maio è una persona seria | altri 5stelle no

Matteo Salvini - la promessa che gli ha strappato Antonio Tajani : 'Dopo il Governo - alle elezioni con noi' : Dall'ultimo vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni è emerso un dettaglio mai chiarito fino in fondo sul futuro del governo Lega-M5s, cioè che cosa ha ...

Sicurezza e migranti - ultimi ritocchi ai decreti. Salvini punta al via libera del Governo lunedì : Prima "un gradevolissimo caffè" con il premier Giuseppe Conte, poi la partenza per Genova dove ha visitato il Salone nautico, giunto alla 58esima edizione. Dal capoluogo ligure il vicepremier, e ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha annunciato l'arrivo in Consiglio dei ministri di due decreti legge su Sicurezza e immigrazione. La deadline è prevista per lunedì mattina, con la presenza di Conte e dell'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini ...

DI MAIO VS TRIA - "MANOVRA - REDDITO CITTADINANZA NO A STRANIERI"/ Vertice Governo - Salvini : "no aumento Iva" : Manovra, TRIA a Di MAIO "misure nel rispetto dei conti". Ultime notizie, REDDITO di CITTADINANZA a stranieri? Salvini frena. No aumento Iva.

Steve Bannon : "Salvini è come Trump"/ Ultime notizie - Governo M5s-Lega : "Italia esperimento del nostro tempo" : Steve Bannon: "Salvini è come Trump". Ultime notizie, lo stratega del presidente Usa sul governo M5s-Lega: "Italia è il grande esperimento del nostro tempo"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:35:00 GMT)

Berlusconi vede Salvini e Meloni : “Presto il centrodestra tornerà al Governo” : «Se volete sapere il mio pronostico, sono sicuro che in un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo e alla guida del paese per la fortuna dell’Italia e degli italiani che usciranno abbastanza presto dall’ubriacatura che si sono presi nei confronti dei Cinque stelle». A parlare è Silvio Berlusconi parlando all’uscita da Palazzo Graziol...

Centrodestra - il disgelo alla fine del vertice tra Salvini - Berlusconi e Meloni : “Governo seguirà il nostro programma” : Circa due ore di incontro per provare a cancellare due mesi di rissa. E alla fine il Centrodestra torna a esistere. Almeno sulla carta. E non è una metafora, visto che la parola considerata da Giancarlo Giorgetti come una “categoria dello spirito” poco più di un mese fa, torna a comparire in una nota congiunta firmata dai tre leader. “Il Centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire ...

Migranti - tensioni nel Governo : il M5s frena sui decreti Salvini : Monta il malumore tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. E questa volta non c'entra la manovra economica. Ad agitare il governo gialloverde sarebbe, infatti, il decreto sull'immigrazione che, insieme a quello sulla sicurezza, sarebbe dovuto approdare oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. La riunione, però, non è mai stata convocata. Anzi, è stato tutto rinviato a lunedì prossimo."Sono decreti molto importanti - ha spiegato Matteo Salvini - ...

Decreto immigrazione - tensioni nel Governo : falchi M5s contro Matteo Salvini - 'si rischia l'implosione' : Frenata del Movimento 5 stelle sul Decreto migranti in discussione lunedì prossimo al Consiglio dei ministri. Secondo una fonte di governo del M5s alcuni passaggi come l'abrogazione del permesso per ...

Immigrazione e dl sicurezza : nuove tensioni nel Governo. M5S chiede a Salvini un ripensamento sui migranti : nuove scintille tra Lega e Cinque Stelle. Stavolta a infiammare il clima all'interno dell'esecutivo è il dl migranti che dovrebbe approdare lunedì all'esame del Consiglio dei ministri . «Nessun ...

Salvini : Da vertice fibrillazione Governo? Mio dovere ascoltare tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Governo - Calenda : “Salvini un opportunista che non ha fatto alcun provvedimento. Di Maio dovrebbe dimettersi” : “Salvini è un opportunista che non sta facendo niente a livello di azione di Governo, non ha fatto nessun provvedimento. D’altra parte ha fatto 60 tappe in giro per l’Italia e non sta mai al ministero. Di Maio? In un paese normale un ministro che mente sul parere dell’Avvocatura dovrebbe dimettersi, è poco serio”. E’ quanto ha detto Carlo Calenda nel corso di un incontro con la stampa estera a proposito dei ...