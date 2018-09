Ecco i nuovi iPhone appena arrivati sugli scaffali

iPhone Xs e Xs Max. Ecco i prezzi dei nuovi iPhone - disponibili da oggi in Italia : Abbiamo già parlato della nuova generazione di iPhone, protagonisti principali di una conferenza organizzata lo scorso 12 settembre presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino, che ha permesso di conoscere i tre nuovi modelli realizzati dall’azienda, compresi tutti i dettagli relativi al design e le caratteristiche tecniche. La nuova generazione di melafonini è composta da tre diversi modelli chiamati rispettivamente ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ecco i nuovi nomi del cast : da Valerio Merola a Martina Hamdy (chi?). Confermato Francesco Monte : Dentro anche Valerio Merola e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona, che raggiungono i già annunciati Eleonora Giorgi, Maurizio Battista, Ivan Cattaneo, il Confermato Francesco Monte e compagnia bella: così si completa il cast del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 24 settembre su Canale 5. Alcuni sono nomi conosciuti, altri – come la meteorina di meteo.it, tale Martina Hamdy – per nulla famosi: il cast è variegato. “Io questa Martina ...

Ferrovie - arrivano Pop e Rock : Ecco i nuovi treni per i pendolari con Wi-fi e spazio per le bici : BERLINO - 'Pop' non è un sottomarino, ma è comunque giallo, ci si possono trasportare le biciclette, può arrivare a 160 chilometri orari ed è riciclabile al 95%. Proprio come 'Rock', che in compenso è ...

The Good Doctor 2 ci sarà : Ecco quando arriveranno in Italia i nuovi episodi : La seconda stagione di “The Good Doctor 2″ ci sarà! Grande ed inaspettato successo per la serie americana con protagonista il Dottor Murphy che ha registrato ottimi ascolti per la prima serata di Rai uno. Curiosi di scoprire quando andranno in onda i nuovi episodi della serie con Freddie Highmore? Siamo pronti a svelarvelo in anteprima! The Good Doctor 2: quando andranno in onda i nuovi episodi? A pochi giorni dalla conclusione della ...

Uomini e Donne - Ecco i nuovi tronisti : Mara - Lorenzo - Teresa e Luigi : E' partito oggi su Canale 5 l'atteso trono classico di Uomini e Donne. Il pubblico ha così finalmente scoperto chi sono i nuovi tronisti che si metteranno alla prova per trovare l'anima gemella. Mara, ...

Gossip Uomini e Donne : Ecco chi sono i due nuovi tronisti - Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi : Dopo aver conosciuto le due nuove troniste di Uomini e Donne stagione 2018/2019, andiamo a fare conoscenza dei due nuovi tronisti che, a dir la verità, il pubblico del people show di Maria De Filippi dovrebbe ricordare perfettamente, visto che sono stati protagonisti alcuni mesi fa. Si tratta dell’ex fidanzato di Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e dell’ex corteggiatore di Nilufar Addati, Lorenzo Riccardi. Luigi Mastroianni pronto ...

Apple - Ecco le foto e i segreti dei nuovi iPhone XS - XS Max e XR : nuovi iPhone DisplayChip A12 BionicNotch e 3D TouchBatterieEffetti delle fotocamerefotocamereiPhone XRiPhone XRiPhone XRApple Watch Series 4nuovi iPhone Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Parte col botto, l’attesissimo evento di Apple dallo Steve Jobs Theater di Cupertino, California. Con una cifra: due miliardi di dispositivi equipaggiati con iOS distribuiti ...

Apple - Ecco i nuovi iPhone : : Xs e Xs Max. "Impermeabile perfino alla birra" : "Oggi porteremo l'iPhoneX su un nuovo livello. E' sicuramente lo smartphone più avanzato che sia mai stato creato", ha osservato l'ad di Apple, Tim Cook. Sarà in tre diverse colorazioni: dorato, argentato e "grigio spaziale". E' dotato do un display Oled 'super retina". Lo...

Voci dal silenzio - viaggio tra i nuovi eremiti d’Italia. “Ecco perché la solitudine è la via per la felicità” : Parlano quelli che hanno scelto di non farlo. Chiamati al silenzio, alla vita contemplativa nella solitudine. La condizione – meglio, la grazia – che li schiude all’umanità, li riconcilia con la bellezza del creato e con l’essenziale, che spoglia l’uomo delle parole e delle azioni inutili fino a che rimane solo la fiamma. Dio, o l’Infinito. Joshua Wahlen e Alessandro Seidita hanno viaggiato per ...

Il Pardiso delle Signore 3 : Ecco i nuovi personaggi della soap. Dalle Nuove Veneri alle famiglie Amato - Cattaneo e Guarnieri : Il Paradiso delle Signore 3 abbandona la prima serata per approdare al pomeriggio di Rai 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 15.25 con Nuove storie avvincenti ed emozionanti. Il Paradiso delle Signore 3: tra addi e novità La soap (non più fiction) sarà composta da 180 puntate di 50 minuti l’una e riprenderà tre anni dopo la morte di Pietro Mori. Il cast completamente rivoluzionato e nuovo conserva però una continuità con il passato ...

Ecco come potrebbe essere OnePlus 6T secondo nuovi render : Trapelano un paio di nuovi render piuttosto verosimili che ipotizzano il design di OnePlus 6T sulla base delle indiscrezioni finora emerse. Un notch a goccia, una tripla fotocamera posteriore posta in verticale e uno scanner per le impronte digitali sono gli aspetti principali che saltano agli occhi, aspetti derivati per lo più da OPPO R17. L'articolo Ecco come potrebbe essere OnePlus 6T secondo nuovi render proviene da TuttoAndroid.

La Prova del cuoco : Ecco gli altri 10 nuovi cuochi (Anteprima Blogo) : Davvero ormai è quasi tutto pronto allo studio 2 della Dear in Roma per la partenza lunedì 10 settembre, in diretta alle ore 11:30 per la nuova serie della Prova del cuoco 2018-2019. Viaggio nella nuova Prova del cuoco: Lo studio (Anteprima Blogo) prosegui la letturaLa Prova del cuoco: Ecco gli altri 10 nuovi cuochi (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 06 settembre 2018 07:24.

La Prova del cuoco : Ecco i primi 10 nuovi cuochi : Ormai i motori sono già ben caldi e fra prove e provini la macchina della nuova edizione della Prova del cuoco è già pronta a partire per gareggiare nella nuova stagione televisiva. Il cooking show più celebre della televisione italiana è pronto a partire lunedì 10 settembre e lo farà con tantissime novità, partendo dalla conduttrice Elisa Isoardi e la sua spalla Andrea Lo Cicero. Viaggio nella ...

