West Nile | in provincia finora 3 morti | 12 casi gravi | 4 con febbre | 3 senza sintomi

West Nile virus - 18 morti in Emilia Romagna / La Regione comunica i dati : 96 casi con problemi neuroinvasivi : 18 morti in Emilia Romagna per il West Nile virus. La Regione comunica gli ultimi dati, sono ben 96 i casi di forme neuroinvasive. I numeri sono preoccupantemente in crescita.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:26:00 GMT)

West Nile : paziente morto a Ferrara - 11 medici indagati : Prima inchiesta in Italia per un decesso da West Nile. La Procura di Ferrara ha indagato 11 medici dell’ospedale di Cona dove era stato ricoverato un 78enne della zona morto nella notte tra il 9 e il 10 settembre scorso dopo aver contratto il virus. Il reato ipotizzato è l’omicidio colposo. L’inchiesta nasce dalla querela presentata dai familiari dell’anziano, tramite il loro legale, ...

Virus West Nile - prima inchiesta a Ferrara. Indagati 11 medici dell’ospedale di Cona : A Ferrara avviata un’inchiesta per la morte di un pensionato colpito dal Virus West Nile. L’uomo è deceduto per la febbre del Nilo a poche ore dalla diagnosi. Undici medici del Pronto Soccorso, medicina generale e Malattie infettive dell'ospedale Sant'Anna di Cona risultano Indagati per omicidio colposo.Continua a leggere

Cavezzo - colpito da West Nile uno dei portavoce del comitato Sisma.12 : Cavezzo. Sandro Romagnoli ha contratto il virus nei giorni scorsi 'Fondamentale informare i cittadini con chiarezza'

Legionella e West Nile si stringono attorno a Milano : Nuovi casi di Legionella e West Nile . Una donna di 92 anni colpita dalla Legionella è morta all'ospedale Niguarda . A comunicare il decesso è stato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ...

West Nile : 189 casi in Veneto - diminuise l’intensità : “Rileviamo una diminuzione dell’intensità dell’infezione nell’uomo – dichiara Coletto – confermata anche da una diminuzione della circolazione virale nelle zanzare riportata dalla nostra rete di sorveglianza entomologica con l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Il Piano regionale di disinfestazione straordinaria predisposto in supporto ai Comuni ed in risposta a questa stagione eccezionale di ...

Sanità : assessore Veneto - 189 casi confermati di West Nile - diminuisce intensità infezione : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - La Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha diffuso oggi il nono bollettino di Sorveglianza sulle Arbovirosi, che contiene uno specifico focus-West Nile. I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati sono stati complessivamente 189

West Nile - post ironico su Facebook. "Rimuovete il dg Annichiarico" : Modena, 19 settembre 2018 - "Colleghi del sistema sanitario, avete ammorbato il mondo con questa storia delle zanzare per quattro mesi...e fai così, e fai cosà...e disinfesta qui. Uffa, ma chi se ne ...

Febbre del Nilo/ Ultime notizie West Nile : ancora un morto - un 74enne di Ferrara : Febbre del Nilo, allerta virus West Nile in Sardegna: aumentano i casi di animali infetti. Stato di pre-allerta nel Lazio, dove tre cavalli sono stati colpiti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 23:34:00 GMT)

West Nile - Emilia Romagna : incontro tra assessore e rappresentati di capoluoghi e province : Potenziamento del gruppo di lavoro regionale sulle malattie trasmesse dalle zanzare, istituito dopo l’epidemia di Chikungunya del 2007, per semplificare e rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini. Una giornata di formazione per i tecnici, già in calendario per il 7 novembre, e un convegno con specialisti, entro la fine dell’anno. In parallelo, l’individuazione di strategie innovative per ...

Virus West Nile - allerta in Sardegna/ Ultime notizie - febbre del Nilo : cacciatori bresciani chiamati in azione : febbre del Nilo, allerta Virus West Nile in Sardegna: aumentano i casi di animali infetti. Stato di pre-allerta nel Lazio, dove tre cavalli sono stati colpiti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:08:00 GMT)

West Nile : ancora una vittima a Piacenza : Un’anziana di 78 anni è morta in ospedale a Piacenza per complicanze da . La donna piacentina era ricoverata nel reparto malattie infettive dall’agosto scorso. Negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute erano peggiorate ed era stata trasferita in Rianimazione, dove è morta nella notte tra venerdì e sabato scorso. Si tratta della prima vittima del virus da Febbre del Nilo a Piacenza, ma sono stati registrati, nella provincia, ...

