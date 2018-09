Usa | 3 bambini pugnalati in asilo nido a New York

Germania - studio rivela : 3.677 bambini abUsati dai preti : Uno studio commissionato dalla conferenza episcopale tedesca ha fatto luce su migliaia di episodi di violenza sessuale ai danni di minori in Germania. Appena 122 responsabili sono stati assicurati alla giustizia.Continua a leggere

"Mio figlio ha vinto la leucemia. Ma dopo chemio e trapianto non può andare a scuola a caUsa di bambini non vaccinati" : Ha 8 anni, la sorellina di due anni più grande gli ha donato il midollo osseo salvandogli la vita. Ora il piccolo Thomas (nome di fantasia , ndr), dopo chemio e trapianto, è costretto a rimanere a casa da scuola perché cinque bambini "no vax" della sua classe non sono vaccinati e, senza difese immunitarie, lui rischierebbe di morire. La sua dottoressa, che esercita in un piccolo paese del Veneto, ha raccontato al Corriere ...

Il gioco dei bambini? Per i pediatri Usa talmente importante da dover essere prescritto dal medico : ... tra cui le abilità sociali, emotive, linguistiche e cognitive, tutte competenze necessarie alla prossima generazione in un mondo economicamente competitivo che richiede collaborazione e innovazione' ...

Usa. Famiglia ostaggio di una lucertola di 40 chili : “Può scambiare i bambini per cibo” : Momenti di panico per una Famiglia della Florida bloccata nella propria abitazione. Il grosso rettile ha scorrazzato fuori dalla proprietà per diversi minuti. E non sarebbe neanche la prima volta, come affermano i vicini.Continua a leggere

41 MIGRANTI IN BARCA A VELA SBARCANO A SIRACUsa/ Intercettati a Noto : cittadini afghani con donne e bambini : 41 MIGRANTI sBARCAno a SIRACUSA: intercettata a Noto una BARCA a VELA di cittadini afghani, nel gruppo anche 5 donne e 13 minori. Fermati dalla polizia due ucraini, forse scafisti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 00:20:00 GMT)

CHICAGO - INCENDIO IN APPARTAMENTO : 8 MORTI - 6 SONO BAMBINI/ Usa - ultime notizie video : "sentita esplosione" : INCENDIO in APPARTAMENTO a CHICAGO: 8 MORTI di cui 6 SONO BAMBINI, ultime notizie Usa. video, la tragedia nel quartiere ispanico: una donna salva altri condomini(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:43:00 GMT)

Usa - incendio in un appartamento di Chicago : morte 8 persone - 6 sono bambini : Otto persone, tra cui sei bambini, sono rimaste uccise in un grave incendio scoppiato in un condominio di tre piani a Chicago. Il rogo nel quartiere ispanico del terzo centro abitato più grande degli Usa, è stato definito come uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella città. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni, tra queste c’è anche un pompiere. La causa dell’incendio, avvenuta nel blocco 2200 di ...

Rohingya : Save the Children - ad un anno dall'inizio della crisi un allarmante numero di bambini rimasto orfano a caUsa delle brutali ... : Ancora nessuna condanna o indagine imparziale e indipendente su questi crimini Un bambino Rohingya su due fuggito in Bangladesh senza i genitori è rimasto orfano a causa delle brutali violenze. Lo ...

Pedofilia Usa - inchiesta choc rivela abusi di 301 preti su più di mille bambini. Petizione chiede “dimissioni collettive” : Dopo l’inchiesta dell’Investigating Grand Jury della Pennsylvania che accusa 301 sacerdoti di aver abusato di oltre 1000 minori, è stata lanciata una Petizione per chiedere a tutti i vescovi degli Stati Uniti di presentare le dimissioni a Papa Francesco. A firmarla sono 140 teologi, educatori e cattolici laici e recita: “Facciamo appello ai vescovi cattolici degli Stati Uniti affinché considerino, nella preghiera e nella ...

Usa - oltre 500 bambini migranti ancora non ricongiunti ai genitori : Più di 500 bambini migranti entrati illegalmente negli Stati Uniti sono ancora nelle mani autorità americane, a tre settimane dall'ordine di un giudice che obbliga il governo federale a riunire le ...

Pennsylvania (Usa) - il rapporto shock : “Migliaia di bambini abUsati da preti per decenni” : Secondo un rapporto diffuso negli Stati Uniti dagli anni '40 centinaia di sacerdoti avrebbero abusato di migliaia di minori, coperti dalle più alte gerarchie cattoliche dello stato.Continua a leggere

Almeno mille bambini abUsati da oltre 300 preti in Pennsylvania - "ma la Chiesa insabbiava sempre" : Scoppia un nuovo maxi caso di abusi sessuali nella Chiesa cattolica americana, riaprendo una crisi che molti pensavano e speravano fosse finita circa 20 anni fa dopo la vicenda di Boston, immortalata nel film premio Oscar 'Spotlight'. Una nuova ferita che si aggiunge a scandali più recenti, come quelli in Cile e in Australia.La corte suprema della Pennsylvania ha diffuso il rapporto di un grand jury che elenca centinaia di religiosi ...

Chiesa e pedofilia - rapporto shock : "300 preti hanno abUsato di più di 1000 bambini" : La Corte Suprema della Pennsylvania ha diffuso un rapporto di centinaia di pagine. Alcuni membri del clero avevano cercato...

Usa - scoperta casa-prigione con 11 bambini segregati : “Venivano addestrati a compiere sparatorie nelle scuole” : “Sirai Ibn Wahhai stava addestrando i bambini a compiere sparatorie nelle scuole“. È quanto emerge dai documenti depositati in tribunale nel caso dell’uomo-aguzzino che aveva segretato 11 bambini in una casa in New Mexico, al confine con il Colorado. Lo riferisce Fox News. Sirai Ibn Wahhai, per il quale le autorità hanno chiesto che sia trattenuto senza cauzione, è stato arrestato lunedì quando la polizia ha scoperto la ...