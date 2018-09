Stanotte a Pompei | Alberto Angela a Blogo | Abbiamo rispetto dei telespettatori | la

Stanotte a Pompei - conferenza stampa in diretta : [live_placement] Alberto Angela presenta Stanotte a Pompei, in onda sabato 22 settembre 2018 su Rai 1 alle 21.25, e per farlo sceglie il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sede della conferenza stampa in programma oggi, venerdì 21 settembre, dalle 12.00 che seguiamo live con TvBlog.prosegui la letturaStanotte a Pompei, conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2018 12:13.