Salute | boom di acquisti di “pillole dell’amore” online | ma esistono rimedi molto più

Salute : boom di manicure e pedicure - occhio ai rischi dei prodotti “fuorilegge” : “Per gli italiani avere le mani curate è sinonimo di ordine, pulizia e per le donne di femminilità. Le unghie, in particolare, possono aumentare l’idea di bellezza delle mani. Smalti, smalti gel, semipermanenti sono tutti una serie di prodotti che vengono applicati direttamente sulle unghie per dare quel tocco in più. Ma occhio ai rischi dei prodotti ‘fuorilegge’“: l’allarme viene lanciato dagli esperti ...