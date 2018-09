Rosanna Banfi Video | “Alzheimer non è più tabù” e Tiberio Timperi si commuove di nuovo

Rosanna Banfi parla della lotta contro il cancro - Tiberio Timperi si commuove : “Mando un in bocca al lupo a Nadia Toffa e Carolyn Smith” : Rosanna Banfi è stata ospite della puntata de ‘La vita in diretta’ trasmessa martedì 11 settembre. L’attrice, intervistata da Tiberio Timperi , è tornata con la mente a quando – nove anni fa – si ritrovò a dover affrontare la lotta contro il cancro al seno: “Nascondere o condividere la malattia? Assolutamente condividere. Non è una colpa. Capita di ammalarsi”. A svelare la malattia di Rosanna , fu Lino Banfi Fu Lino Banfi , in un’intervista ...

La Vita in Diretta : Tiberio Timperi si commuove per Rosanna Banfi : Tiberio Timperi piange a La Vita in Diretta nell’intervista a Rosanna Banfi Rosanna Banfi è stata ospite a La Vita in Diretta nella puntata di martedì 11 settembre. L’attrice è stata intervistata da Tiberio Timperi e ha raccontato come ha vinto la sua lotta contro il cancro al seno. La notizia della malattia venne ufficializzata da suo padre Lino Banfi in televisione lasciando tutti senza parole. Ci sono volute due operazioni con ...