Manchester City | Guardiola | “in Champions se sbagli vieni punito”

Manchester City : sospesa la patente a Mendy per un anno : Benjamin Mendy, difensore del Manchester City e della nazionale francese, si è visto sospendere la patente per 12 mesi dopo una decurtazione di 24 punti e una multa di 2500 sterline. Lo scorso febbraio la Mercedes di proprieta’ del giocatore e’ stata beccata in 4 occasioni oltre il limite di velocita’ (la terza e quarta volta nello stesso giorno) e Mendy, pur non essendo alla guida, non ha risposto alle lettere in cui gli ...

Manchester City - rinnova un attaccante : non lascerà l’Inghilterra : Pep Guardiola può festeggiare: Sergio Aguero ha rinnovato con il Manchester City fino al 2021. L’annuncio ufficiale è arrivato proprio dal club inglese, di cui il “Kun” è ormai un vero e proprio simbolo. Trasferitosi in Inghilterra dall’Atletico Madrid nel 2011, l’attaccante argentino è diventato il primatista di gol segnati con la maglia dei citizens con 204 gol. Alla scadenza del nuovo contratto Aguero e il ...

Video/ Manchester City Lione (1-2) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Manchester City Lione (1-2): highlights e gol della partita di Champions League, clamoroso colpaccio francese in casa della squadra di Guardiola

Manchester a due facce - debutto choc per il City - : Salta il fattore campo nella seconda notte della prima giornata di Champions League. Vincono in casa solo il Real Madrid sulla Roma e l'Ajax, che torna tra i grandi travolgendo l'Aek, ma la notizia ...

Manchester City - Olga e Vera le tifose che hanno cent’anni : Serena Williams ha sugli spalti, a seconda del torneo, Gigi e Bella Hadid oppure le duchesse di Cambridge e Sussex. Melissa Satta e Federica Nargi vanno in tribuna per il Sassuolo. Sugli spalti del Manchester City ci sono Olga e Vera. Chi sono vi chiederete: veline, meteorine, modelline? No, appartengono a tutt’altra categoria: le centenarie. https://twitter.com/ManCity/status/1040973336132632577 Insieme fanno 200 anni tondi e sono fedeli ...

Sarri : 'Chelsea candidato al titolo? Vedo prima Manchester City e Liverpool' : LONDRA - ' Quali sono le candidate per il titolo? Al momento dico City o Liverpool. Noi abbiamo bisogno di un altro step per essere allo stesso livello. Penso sia troppo presto in questa stagione, ...