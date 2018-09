Giornata mondiale Alzheimer | a che punto è la ricerca

Giornata mondiale sull’Alzheimer : ogni 3 secondi viene diagnosticato un caso di demenza : Oggi, 21 Settembre, è la Giornata Mondiale sull’Alzheimer. L’obiettivo è diffondere conoscenza e sensibilizzare le persone a questa malattia. In occasione di questa Giornata, il Centro Dino Ferrari, tra le diverse iniziative in cui è coinvolto, prenderà parte ad un ciclo di incontri organizzato dall’Associazione A.M.A., dal titolo “Conversando d’Alzheimer”. I dati sull’Alzheimer non sono incoraggianti: il numero di persone affette da questa ...

Giornata mondiale Alzheimer/ Speranza per la cura dalla dopamina : "Può contrastare deficit cognitivi" : Giornata Mondiale Alzheimer: il morbo che cancella la memoria è senza cura, non esiste un farmaco capace di arrestare o far regredire il declino cognitivo. In Italia ne soffrono in 600mila(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:59:00 GMT)

Giornata mondiale ALZHEIMER/ Senza cura il morbo che cancella la memoria : 50 milioni di malati : GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER: il morbo che cancella la memoria è Senza cura, non esiste un farmaco capace di arrestare o far regredire il declino cognitivo. In Italia ne soffrono in 600mila(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:03:00 GMT)

Giornata mondiale dell'Alzheimer - esperti a confronto a Città di Castello : UMWEB, Città di Castello, " In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia di Alzheimer, si terrà sabato 22 settembre all'Auditorium Sant'Antonio di Città di Castello il corso "Gestione ...

Giornata mondiale della vista - 11 ottobre : check-up gratuiti in 90 città italiane : “Guarda che è importante”: è il messaggio che verrà lanciato prima delle gare di Serie A, in occasione dell’ottava Giornata del massimo campionati italiano (dal 5 al 7 ottobre), per sostenere la Giornata mondiale della vista dell’11 ottobre, promossa dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus. Lo stesso slogan andrà in onda sulle principali reti nazionali (Rai e Mediaset), dove uno spot sociale riporterà ...

Giornata mondiale dell'Alzheimer all'ospedale Guzzardi di Vittoria : In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, il 21 settembre, all'ospedale Guzzardi di Vittoria screening gratuito della memoria.

Giornata mondiale del Cuore : negli ospedali del Gruppo San Donato una settimana di esami gratuiti : Il Gruppo ospedaliero San Donato (GSD) in prima linea per la prevenzione delle malattie cardiovascolari con la settimana del Cuore: dal 24 al 28 settembre negli ospedali GSD (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia, Bologna) e sabato 29 in Piazza XXV Aprile a Milano visite e esami gratuiti, informazioni, con cardiologi, nutrizionisti e diabetologi, per un totale di più di 500 prestazioni sanitarie offerte gratuitamente. La settimana del ...

Giornata mondiale della Sepsi - convegno Diagnosi e gestione clinica : Colpisce 30 milioni di persone nel mondo ogni anno, provocando un decesso ogni 3-4 secondi e uccidendo dieci volte più dell'infarto. Nonostante i progressi riportati dalla medicina moderna, la Sepsi ...

Giornata mondiale dello stomizzato : la qualità della vita passa anche per “Le cento ricette” : In vista della Giornata mondiale dello stomizzato, che si svolgerà il prossimo 6 ottobre, B. Braun – una delle maggiori aziende al mondo nel settore dei dispositivi medici – rilancia il volume “Le cento ricette per vivere al meglio”, una raccolta speciale di ricette perché proposte esclusivamente da persone con stomia, valutate e arricchite dai consigli del medico nutrizionista e dello chef. Per l’occasione, B. Braun pubblica online ...

Giornata mondiale della Fisioterapia : ecco il decalogo per ottenere i migliori benefici : Ricorre oggi la Giornata Mondiale della Fisioterapia, per volere della Wcpt, la World Confederation for Physical Therapy: lo scopo è diffondere la conoscenza dei benefici e dell’importanza della Fisioterapia. Secondo dell’Associazione Italiana dei Fisioterapisti, ogni anno in Italia sono oltre 2 milioni le persone si affidano a uno degli oltre 65mila professionisti per curare dolori e limitazioni del movimento, 97 ogni 100mila ...

Giornata mondiale sulla distrofia muscolare di Duchenne - ancora non c’è cura ma aspettativa di vita è aumentata : Oggi si celebra la quinta edizione della Giornata mondiale sulla distrofia muscolare di Duchenne (DMD), promossa dalla World Duchenne Organization. Il tema di quest’anno sono “gli standard di trattamento”, spiegano gli organizzatori dell’evento in Italia, per raccontare come negli ultimi anni una delle conquiste maggiori della “comunità Duchenne” è sempre di più la presa in carico clinica dei pazienti, che permette alle persone con DMD di vivere ...

E nella Giornata mondiale della cotoletta viennese vi spieghiamo come si fa alla perfezione la milanese : ... a uno dei piatti 'dei pochi, con cui Milano ha contribuito a rendere famosa nel mondo la cucina Italiana'. cotoletta viennese: cambia la carne, qui di maiale e non di vitello Condividi 'Una delle ...

Vuelta a España 2018 - una Giornata all’attacco per Vincenzo Nibali. Lo Squalo migliora ogni giorno - segnali positivi per il Mondiale : Oggi Vincenzo Nibali è stato protagonista della fuga che è andata in porto nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2018. Lo Squalo, dopo averci provato diverse volte ieri, è riuscito ad entrare nella fuga giusta e ha pedalato per quasi 180 km in testa. Nel finale il corridore della Bahrain Merida non è riuscito a giocarsi la vittoria, lasciando libertà al compagno di squadra Mark Padun, ma ciò che conta non è il risultato, ma la ...

