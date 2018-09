Firenze La Polizia Municipale controlla 342 cani | rilevate 17 irregolarità

Firenze. Anziani - occhio alle truffe : incontri con la Polizia Municipale : Sono ripresi gli incontri tra Anziani e Polizia Municipale sulla sicurezza, con l’obiettivo di fornire alcuni strumenti utili per difendersi

Firenze - minaccia armato ex compagna e fugge. La polizia ai residenti : “Non uscite” : È entrato in un bar armato di pistola minacciando la sua ex compagna per poi darsi alla fuga nel quartiere Isolotto di Firenze un uomo di 48 anni ora ricercato dalla polizia. “Si consiglia di non recarsi nel quartiere e per i residenti di non uscire di casa” raccomandano le autorità su Twitter. E intanto le ricerche si allargano ad altre zone della città. armato di pistola entra in un bar del quartiere Isolotto di Firenze, minaccia una ...

Rapina in banca a Firenze - polizia circonda l’edificio e arresta i malviventi. In un video le fasi concitate dell’intervento : Rapina in banca interrotta dall’arrivo della polizia, che ha circondato l’edificio e arrestato i banditi, due uomini entrambi di Roma, che avevano fatto irruzione armati di una pistola e di un taglierino. È accaduto poco prima delle 16 in una filiale della Cassa di Risparmio di Firenze in via il Prato, non lontano dal centro del capoluogo. L’allarme è scattato dalla sede centrale della banca Cr, a Novoli, che hanno allertato il ...

Paura sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : cade un cartello - interviene la polizia : Maltempo in Toscana durante il primo pomeriggio di mercoledì 22 agosto: fulmini pericolosi si abbattono sulla zona provocando danni e pericoli, come il crollo di un cartello sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno, che ha sfiorato pericolosamente le auto in transito che si trovavano a percorrere la biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata Nord. Il forte temporale ha provocato non pochi disagi all'area pisana, causando anche lo scoppio di piccoli ...

Firenze. Scritte sul muro del Comando della Polizia Municipale : Pensavano di sfregiare un muro del Comando della Polizia Municipale di Porta al Prato con alcune Scritte. La loro bravata

Va in pensione Albert - il cavallo della polizia municipale di Firenze : E’ stato uno dei più longevi servitori del Reparto polizia a cavallo e dopo 21 anni di servizio per i

Firenze. La Polizia Municipale denuncia trentenne per tentato furto aggravato : Voleva rubare il contenuto della sella di un motorino parcheggiato, ma è stato individuato e bloccato dalla Polizia Municipale. E

Firenze. Sicurezza stradale : proseguono i controlli della Polizia Municipale : Continua l’attenzione della Polizia Municipale per la Sicurezza stradale. Nei giorni scorsi le pattuglie del distaccamento di Rifredi hanno fermato