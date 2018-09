Alfa Romeo Stelvio vs Jaguar F-Pace | Fifth Gear mette a confronto i due SUV

Alfa Romeo Giulia Carabinieri : Milano-Como-Milano in tempo record per salvare vite umane [FOTO] : La potentissima Giulia Quadrifoglio da 510 Cv in dotazione ai Carabinieri di Milano ha permesso di effettuare un trasporto organi urgente in un tempo incredibile Una delle due Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in servizio presso l’Arma die Carabinieri – esattamente quella operativa nella città di Milano – è stata protagonista di un importantissimo intervento capace di salvare preziose vite umane. Dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto ...

Alfa Romeo B-Tech - lo stile incontra la meccanica : Alfa Romeo ha presentato la nuova gamma B-Tech, un allestimento disponibile sulla Giulia, sulla Giulietta e sulla Stelvio durante un evento al Centro stile FCA, uno spazio di ricerca sulle forme e sui materiali, ma anche un incubatore di nuove tendenze. Alcuni ospiti d’eccezione hanno partecipato a un originale talk-show confrontandosi sulle auto e individuando tutte le aree tematiche del mondo B-Tech. Questa gamma infatti, è intrisa dei ...

Alfa Romeo - la passione arriva in Svizzera" : Un'altra icona Alfa Romeo conosciuta in tutto il mondo è la 1750 GT Am del 1970. A differenza del modello venduto in Europa, la 1750 GTV - da cui 'nasce' la GT Am, la cui sigla sta per 'Gran Turismo ...

Alfa Romeo - passione tecnologica" : 'L'era delle auto bianche in Italia finirà nei prossimi anni: il colore nero è sempre stato un trend ma ora renderlo predominante sarà un modo per rendere saldo il connubio tra il mondo dell'auto e ...

Auto - mercato Ue cresce : +10% a luglio e +29 - 8% agosto. Jeep e Alfa Romeo trainano Fca : Il mercato europeo dell'Auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita del +10,1% rispetto allo ...

Alfa Romeo Caprie : design senza tempo ispirato alla leggenda [FOTO] : Il designer Jeremy Sachot ha realizzato uno splendido esercizio di stile che richiama il design senza tempo delle Alfa Romeo del passato Un design classico che può essere considerato sempre attuale caratterizza l’Alfa Romeo Caprie, superbo esercizio di stile frutto del genio e della passione del designer Jeremy Sachot, capace di catturare con il suo lavoro la vera essenza insita nelle vetture della Casa del Biscione, oltre a portare in ...

Jeep e Alfa Romeo protagoniste allo “StreetShow” di Milano : Alla rassegna "StreetShow" organizzata da Quattroruote per domenica 16 settembre saranno presenti i brand premium di FCA...

Chrysler 300 : la nuova generazione ispirata all’Alfa Romeo Giulia? : La futura generazione dell’ammiraglia americana potrebbe ereditare pianale, meccanica e altri componenti dell’apprezzata berlina italiana In nome delle sinergie industriali e con lo scopo di abbassare i costi di produzione, la futura generazione della Chrysler 300 potrebbe basarsi sull’apprezzata Alfa Romeo Giulia. Secondo indiscrezioni, l’ammiraglia americana dovrebbe sfruttare il pianale Giorgio del Gruppo FCA che consentirebbe alla ...

F1 : Antonio Giovinazzi l’anno prossimo in Alfa Romeo-Sauber? Le quotazioni del pilota italiano sono in ascesa : Antonio Giovinazzi e la F1, una storia che potrebbe continuare in maniera continuativa? Gli appassionati del Bel Paese se lo augurano e le voci dal paddock in questi giorni tempestosi di “mercato” lo confermano. Il clamoroso passaggio di Kimi Raikkonen, dalla Ferrari all’Alfa Romeo-Sauber, e lo sbarco di Charles Leclerc a Maranello, ben più atteso, potrebbero non essere gli unici colpi a a effetto di un trade tra i piloti del ...

F1 : Antonio Giovinazzi l’anno prossimo in Alfa Romeo-Sauber? Le quotazioni del pilota italiano sono in ascesa : Antonio Giovinazzi e la F1, una storia che potrebbe continuare in maniera continuativa? Gli appassionati del Bel Paese se lo augurano e le voci dal paddock in questi giorni tempestosi di “mercato” lo confermano. Il clamoroso passaggio di Kimi Raikkonen, dalla Ferrari all’Alfa Romeo-Sauber, e lo sbarco di Charles Leclerc a Maranello, ben più atteso, potrebbe non essere l’ultimo colpo a effetto di un trade tra i piloti del ...

Raikkonen in Alfa Romeo Sauber : Il passaggio di Raikkonen in Sauber è stato visto dai suoi tifosi come un bicchiere mezzo pieno: la petizione per rivederlo in Ferrari nel 2019 era arrivata a quasi 90 mila firmatari in pochi giorni e le speranze non si erano assopite.Le prestazioni del finlandese si sono dimostrate quest"anno più competitive che mai, soprattutto in quella sfera emotiva risultante così debole per Vettel: proprio per questo il passaggio in Sauber è stato ...

FERRARI - UFFICIALE ADDIO RAIKKONEN : C'È LECLERC/ Il finlandese in Sauber-Alfa Romeo : il saluto di Arrivabene : FERRARI, Kim RAIKKONEN ADDIO. UFFICIALE, il finlandese lascia a fine stagione 2018, pronto l’arrivo di LECLERC, già in Alfa Romeo Sauber. L'annuncio della scuderia di Maranello(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:58:00 GMT)

“Cofani aperti” al Museo Storico Alfa Romeo di Arese : Sabato 15 e domenica 16 settembre un evento dedicato agli appassionati: tutti gli esemplari esposti con le carrozzerie e i...

Kimi Raikkonen lascia la Ferrari ma va alla Sauber-Alfa Romeo : Kimi Raikkonen e la Ferrari dividono le proprie strade. A fine campionato sul sedile del nordico arriva Charles Leclerc. “Durante questi