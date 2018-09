(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

Animali : domenica a Milano il 'Dog lovers day' : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Torna il Dog lovers Day, giornata per celebrare l'amicizia tra uomo e cane: anche quest’anno Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, organizzatrice dell'evento, dà appuntamento all’Istituto dei ciechi di Mi

Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. : Tale e Quale Show, ottava edizione, pronto a partire. Il meccanismo come da titolo resta Tale e Quale, ovviamente cambia il cast e qualche nuovo innesto. Punto saldo alla conduzione Carlo Conti. Novità invece in giuria, dove accanto alla confermata (presente fin dalla prima edizione) Loretta Goggi, stavolta ci sono Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. […] L'articolo Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. ...

Serie A : Sassuolo-Empoli 0-1 LIVE - vantaggio immediato di Caputo : Sassuolo-Empoli apre la quinta giornata di Serie A. Gli ospiti hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, nonostante il bel gioco espresso. I neroverdi, tra le sorprese più liete di questo primo scorcio di campionato, presentano due sorprese in formazione: Sensi al posto di Bourabia e Di Francesco, che vince il ballottaggio con Babacar. Sassuolo-Empoli 0-0 LIVE Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; ...

Benevento Salernitana - il risultato in DIRETTA LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Benevento , 4-3-3, : Puggioni; Maggio, Volta, Billong, Letizia; Baldinelli, Viola, Tello; Ricci, Coda, Improta. All. Bucchi Salernitana , 3-5-2, : Micai; Perticone, Schiavi, ...

Fiorentina - Pioli : "Basta sceneggiate - voglio partite da 60 minuti" : Superare in campo prima, ed in classifica poi, la sorpresa del campionato. Pioli parla alla vigilia della sfida al Franchi con la Spal, gara delicata che proietterebbe la Viola molto avanti in caso di ...

Volley : Mondiali 2018 - scattata la seconda fase. vincono Russia - Serbia - Usa e Brasile : ROMA- Il Mondiale 2018 entra nel vivo. Oggi pomeriggio è' scattata la seconda fase del Mondiale Italia/Bulgaria 2018 . Si è giocato a Milano , Bologna, Sofia e Varna, in attesa dei match di questa ...

Consegnati lavori di allargamento sede viaria sulla strada provinciale 97 "Falerna " Castiglione" : 'L'Amministrazione provinciale di Catanzaro - ha affermato il presidente Bruno - continua nell'azione di riqualificazione del territorio, privilegiando una politica legata al recupero del tessuto ...

Manovra - riunione a Palazzo Chigi : si cercano ora coperture tecniche a basso impatto : Venerdì mattina a Palazzo Chigi c'è stata 'una riunione molto positiva e il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni'. Lo dice uno dei partecipanti ...

Sicilia - Bando Periferie. Orlando : 'Lo Stato deve garantire fondi per servizi' : ... è divenuto la "camera di compensazione" su cui le autorità nazionali, e a volte quelle regionali, scaricano il peso di una politica, sarebbe meglio dire di "non-politica" di "spending review" . Un ...

Castellammare - Illuminazione pubblica e manutenzione degli uffici comunali - affidate le due gare : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Assunzioni in Comune, arrivano 3 nuovi Istruttori Tecnici. Ma il bando ne prevedeva 8 Pompei - Europa e Regione negano i fondi, Amitrano ...

Tardelli - crisi? Giovani non si divertono : ANSA, - ROMA, 21 SET - I grandi cambiamenti nel mondo del calcio hanno profondamente modificato la situazione economica e sociale di questo sport. Se ne è parlato alla tavola rotonda 'Il calcio italiano tra possibili innovazioni e arretratezza ...

Il signore del male : il film di John Carpenter diventerà una serie tv? : Il lungometraggio del 1987 raccontava una storia ambientata in una chiesa, dove un misterioso cilindro possiede il potenziale per distruggere il mondo. Un prete , Donald Pleasence, scopre una ...

Chi è Jillian C. York - la paladina tech in salsa rosa che lotta per la libertà di parola online - e non solo - : York è una delle personalità femminili che stanno cambiando il mondo della tecnologia anche grazie alle sue importanti battaglie contro ingiustizie e sessismi - alias lotta anche contro il ...

Ciao Android - iPhone XS Max e XS sono i telefoni più veloci al mondo - : ... distanziando i top di gamma Android più potenti, con una sola eccezione Ancora una volta gli iPhone sono gli smartphone più veloci al mondo, lo dimostrano i primi benchmark iPhone XS Max e XS ...