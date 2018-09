: #UltimOra #StatiUniti, sparatoria in #Maryland, Media Usa:diverse persone ferite #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #StatiUniti, sparatoria in #Maryland, Media Usa:diverse persone ferite #canale50 - Gacu81 : RT @fattoquotidiano: Usa, sparatoria in Maryland vicino a un parco industriale: “Ci sono molte vittime” - bolartur : RT @fattoquotidiano: Usa, sparatoria in Maryland vicino a un parco industriale: “Ci sono molte vittime” -

C'è stata unanel, non lontano da Baltimora, all'interno di un centro di distribuzione della Rite Aid, terza catena statunitense di farmacie-drugstore. Lo sceriffo della contea di Harford parla di "diverse vittime". Le prime informazioni riferiscono di 3e due feriti. Un portavoce della catena assicura che l'area, in cui lavorano migliaia di persone, ora è in sicurezza.(Di giovedì 20 settembre 2018)