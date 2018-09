In Iraq una calda estate post elettorale | Trump dichiara | ' L' invasione fu un errore'

Blastingnews

(Di giovedì 20 settembre 2018) Durante un'intervista al quotidiano online The Hill, il presidente statunitense Donaldha usato parole durissime per criticare la decisione dell'allora inquilino della Casa Bianca George W. Bush di invaderee Afghanistan, arrivando a definirla il peggiordella storia statunitense. I costi dell'intervento nei due paesi ammonterebbero, secondo, a 7 trilioni di dollari, oltre alla distruzione di milioni di vite umane. Queste cifre non collimano assolutamente con quelle fornite dal Pentagono, secondo i cui conti gli Usa avrebbero speso tra il 2001 e il 2018, per tutte le operazioni militari in Afghanistan, Siria edla cifra pur sempre impressionante, ma enormemente più bassa, di 1520 miliardi di dollari.non risparmia critiche neppure a Barack Obama, cui rimprovera l'eccessiva fretta di ritirare l'esercito americano dal territorio iracheno, divenuto poi ...