iliad è lento? Ecco le offerte con portabilità a TIM | Vodafone e altri operatori

iliad è l’operatore più lento. Vodafone prima e WindTre molto male : iliad è al momento l’operatore nazionale più lento in assoluto, dietro anche a WindTre . prima Vodafone e poi TIM iliad è l’operatore più lento. Vodafone prima e WindTre molto male Secondo i nuovi report diffusi da nPerf è emerso che l’operatore iliad è il più lento in Italia tra i 4 operatori principali. Con oltre […]

Questione 4G lento con iliad Italia : nuovi problemi a causa del boom di attivazioni? : Ci sono ancora alcuni problemi piuttosto diffusi per tutti coloro che hanno deciso di puntare su Iliad in queste settimane. La nuova compagnia telefonica è indubbiamente promettente, soprattutto in relazione ai bassi costi imposti alla propria utenza, ma alcune anomalie in questi primi mesi di vita sembrano essere quasi fisiologiche. Oltre alla Questione riguardante i ritardi con cui si concretizza la portabilità da alcuni operatori, in primis ...