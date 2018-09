Addio Dell' Aringa

Kiss - ultimo tour prima dell' Addio alle scene : l'annuncio ufficiale della band : ... "Tutto ciò che abbiamo costruito e conquistato nel corso degli ultimi quattro decenni non avremmo mai potuto costruirlo e conquistarlo senza l'aiuto dei milioni di persone in tutto il mondo che ...

Addio a Carlo Dell’Aringa - economista ed ex deputato Pd contro l’eliminazione dell’articolo 18 : “Sarebbe inutile” : Da componente di governo si era battuto sempre contro la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e l’introduzione della discussione nel Jobs act dei governi del Pd. Anche per questo – nel corso delle peripezie di questi anni del Partito Democratico – all’ultimo congresso, insieme ad altri uomini di fiducia dell’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, si è ritrovato a sostenere Andrea Orlando ...

Assicurazione auto e moto : Addio alle “polizze sospendibili” dopo una decisione della Corte di Giustizia europea : Abbiamo assistito, in questi ultimi anni, ad una crescita evidente delle principali piattaforme di sharing mobility che consentono di noleggiare auto e moto per muoversi liberamente in città, ma nonostante questo è ancora piuttosto consistente il numero di italiani proprietari di un automobile o, in generale, di un mezzo di trasporto. Numerose sono le voci di spesa che ogni anno devono sostenere i proprietari di un’automobile, e quella senza ...