Un bidone è per sempre | Digao | fratello d’arte

calcioweb.eu

: La pubblicità di @smart_Italia per quel bidone verde ha proprio un successone. Leggo i #commenti e muoro. - khamul2k12 : La pubblicità di @smart_Italia per quel bidone verde ha proprio un successone. Leggo i #commenti e muoro. -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) La storia del calcio è costellata da figli d’arte più o meno all’altezza dei padri e da fratelli d’arte che spesso hanno deluso le aspettative, avvalorando le tesi di chi li considerava dei semplici raccomandati. Ildi Diego Armando Maradona, Hugo, fu uno dei precursori in tal senso: Diego era già un re e il Napoli, per accontentare i capricci del Pibe, prese ilminore – in tutti i sensi – e lo parcheggiò in prestito all’Ascoli. Uno dei casi più recenti è quello dei fratelli Donnarumma, entrambi al Milan. Due estati fa, per convincere Gigio a rimanere a Milano, i dirigenti rossoneri presero ilAntonio – esperienze sporadiche tra B, C e Grecia – per fargli da secondo. Non una novità in casa rossonera: anchedi Kakà, arrivò a Milanello così. Il trequartista brasiliano aveva richieste da mezza ...