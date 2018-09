: Usa, Trump: 'Valutiamo militari americani permanenti in Polonia' #usa - MediasetTgcom24 : Usa, Trump: 'Valutiamo militari americani permanenti in Polonia' #usa - TelevideoRai101 : Trump:Polonia pagherà 2mld per base Usa - ProspNetwork : ???????? Una base #USA in #Polonia verrà chiamata 'Fort #Trump' -

Varsavia è pronta a pagare almeno due miliardi di dollari per ospitare unamilitare Usa. Lo ha detto il presidente,durante la conferenza stampa congiunta con il presidente polacco,Andrzej Duda, alla Casa Bianca.dice di voler valutare "seriamente" la richiesta di una presenza militare permanente innazione strategica in Europa per contrastare l'atteggiamento "aggressivo" di Mosca."La stiamo valutando, anche dal punto di vista della protezione militare per entrambi i Paesi".(Di mercoledì 19 settembre 2018)