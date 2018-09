Tennis Nadal | no a Pechino e Shanghai per il ginocchio Rischia il n 1 al mondo

Tennis - Nadal salta Pechino e Shanghai : rischia di perdere la vetta del ranking : TORINO - Il numero uno al mondo Rafael Nadal , ancora dolorante al ginocchio destro, infortunio che lo ha costretto al ritiro nella semifinale di Us Open contro Juan Martin del Potro e a saltare la semifinale di Coppa Davis ...

Tennis - Rafael Nadal annuncia che salterà i tornei di Pechino e Shanghai : Era nell’aria, ma ora l’annuncio viene dal diretto interessato: Rafael Nadal non giocherà i tornei di Pechino e Shanghai a causa della lesione al tendine rotuleo destro che ne ha causato il ritiro dopo i primi due set della semifinale degli US Open, che lo vedeva opposto a Juan Martin Del Potro. In una serie di tre tweet lanciati dal proprio profilo ufficiale, il mancino di Manacor spiega con precisione le motivazioni della rinuncia ...

Tennis - ranking ATP : Nadal comanda Fognini 13° : Tennis, ranking ATP senza alcun ribaltone durante la scorsa settimana, al comando sempre Nadal con Federer e Djokovic ad inseguire Nessuna variazione di rilievo nella top ten Atp con Rafael Nadal che per la 13esima settimana resta in vetta davanti a Roger Federer e Novak Djokovic. Per quanto riguarda gli italiani, Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri al numero 13 eguagliando il ‘best ranking’ del 2014. Alle sue ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : le semifinali. Francia favorita sulla Spagna senza Nadal - la Croazia ospita gli Stati Uniti : Dopo gli US Open, l’attenzione del Tennis mondiale si sposta sulla Coppa Davis. La Coppa cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico e nel fine settimana si terranno le semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Francia-Spagna Si gioca sul veloce indoor di Lille, proprio nello stesso luogo che ha visto trionfare lo scorso anno i transalpini. Ancora una volta Yannick ...

