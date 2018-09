ATTO VANDALICO DI IGNOTI NELLO SPRAR DI GRAMMICHELE

Taranto ATTO VANDALICO al Campo Scuola nel quartiere Salinella : diversi i danni : "Sarà un progetto importantissimo " interviene l'assessore Marti " una vera e propria svolta per il mondo dell'atletica leggera a Taranto , finalizzato, così come tutti gli altri interventi ...

ATTO VANDALICO contro sede della Lega - Tartaglione : Non posso che esprimere solidarietà alla Consigliera regionale Calenda : La violenza, in tutte le sue forme, non può essere mai accettata come uno strumento di espressione politica.