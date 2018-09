Hockey su pista | Europei Under20 2018 | Italia sfavillante contro la Svizzera Un poker di

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia da 10 in pagella - travolta l’Inghilterra all’esordio : Italia da 10 in pagella nella prima partita degli Europei Under20 di Hockey su pista, in corso di svolgimento a Viana do Castelo, in Portogallo. Gli azzurrini, guidati dal ct Massimo Mariotti, hanno imposto un perentorio 10-1 all’Inghilterra, sommersa dalle giocate di un gruppo che non ha lasciato scampo agli avversari, mettendo le cose in chiaro sin dalle prime battute del match. Passano appena due minuti e ci pensa Compagno a portare in ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Italia sul podio per la terza volta consecutiva. Verona bomber del futuro - il ricambio generazionale è in atto : Un terzo posto, dopo due finali di fila. L’Italia compie un piccolo passo indietro sulla carta, ma può vantare importanti progressi al termine degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Il ricambio generazionale, infatti, è pienamente in atto e il miglior marcatore azzurro, Alessandro Verona, rappresenta un diamante grezzo su cui puntare per il prossimo decennio. Il ct Massimo Mariotti si è goduto un’Italia ...

Hockey pista - Europei La Coruña 2018 : tutti i risultati delle finali e la classifica finale. Spagna campione - Italia di bronzo : Si completano e vanno in archivio gli Europei di Hockey su pista: il titolo continentale va alla Spagna, che batte il Portogallo per 6-3, mentre per il terzo gradino del podio l’Italia supera la Francia per 5-2. Di seguito tutti i risultati di oggi e la classifica finale della manifestazione. risultati domenica 22 luglio finalissima Spagna-Portogallo 6-3 Finale 3° posto Francia-Italia 2-5 Finale 5° posto Andorra-Svizzera 3-5 Finale 7° ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna profeta in patria - in trionfo per la 17^ volta! Portogallo sconfitto 6-3 in finale : La Spagna è profeta in patria e vince gli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. I padroni di casa hanno sconfitto 6-3 il Portogallo al termine di un match dominato, nel corso del quale l’allungo è arrivato a cavallo tra la prima e la seconda frazione di gioco. La compagine spagnola ha vinto tutte le partite disputate nel corso del torneo, senza mai dare l’impressione di essere in difficoltà neppure in finale, sebbene ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Barozzi para tutto - Illuzzi e Verona scatenati. L’Italia batte la Francia e conquista il terzo posto : L’Italia conquista uno splendido terzo posto agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri hanno sconfitto 5-2 la Francia nella finale per il bronzo del torneo continentale, riscattando la sconfitta di ieri in semifinale contro il Portogallo e conquistando il terzo podio consecutivo agli Europei. A fare la differenza per gli azzurri è stato uno strepitoso Leonardo Barozzi, autore di diverse parate fenomenali, che ...

LIVE Italia-Francia - Europei Hockey pista in DIRETTA 0-0 : Barozzi salva su Herman e Di Benedetto - Ambrosio spreca un’ottima chance : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Francia, finale per il terzo posto degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta in semifinale contro il Portogallo, ormai tabù per l’Italia, e sfideranno la compagine transalpina oggi, domenica 22 luglio, per salire sul podio continentale per la terza volta consecutiva e dar seguito ad una tradizione decisamente ...

LIVE Italia-Francia - Europei Hockey pista in DIRETTA : azzurri in cerca del podio contro i fratelli Di Benedetto : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Francia, finale per il terzo posto degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta in semifinale contro il Portogallo, ormai tabù per l’Italia, e sfideranno la compagine transalpina oggi, domenica 22 luglio, per salire sul podio continentale per la terza volta consecutiva e dar seguito ad una tradizione decisamente ...

Hockey su pista - Europei 2018 : l’Italia va a caccia del podio contro la Francia - Verona e compagni sfidano i fratelli Di Benedetto : Il Portogallo resta tabù per l’Italia, che oggi si gioca il terzo gradino del podio agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Mentre i tifosi attendono la finale più attesa tra i padroni di casa e i cugini lusitani, il preludio sarà caratterizzato dalla sfida per il terzo posto, che vedrà di fronte gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti e la Francia, sconfitta nettamente in semifinale dalla Spagna. La Nazionale ...

Hockey pista - Europei La Coruña 2018 : Italia-Portogallo 2-4. Gli azzurri giocheranno per il bronzo : Si infrange al cospetto del Portogallo il sogno dell’Italia di ritornare sul tetto d’Europa di Hockey su pista: i lusitani battono gli azzurri per 4-2 nella seconda semifinale, appena conclusa, e volano in finale, dove ad attenderli ci sarà la Spagna. Gli azzurri giocheranno per il terzo gradino del podio contro la Francia domani alle ore 17.00. Nel primo tempo l’Italia parte bene, ma col passare dei minuti il Portogallo prende ...

Italia-Francia - Finale terzo posto Europei Hockey pista 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L’Italia è stata sconfitta per 2-4 dal Portogallo nella seconda semiFinale degli Europei di Hockey su pista: gli azzurri domani torneranno in campo alle ore 17.00, per confrontarsi con la Francia (battuta per 2-8 dalla Spagna) nel match che metterà in palio la medaglia di bronzo. La sfida verrà trasmessa in diretta streaming da Rink Hockey TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. Di seguito il programma completo ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i risultati delle semifinali. Domani tutte le finali : Si completano e vanno in archivio le semifinali degli Europei di Hockey su pista: Domani per il titolo continentale si affronteranno la Spagna e Portogallo, mentre per il terzo gradino del podio saranno di fronte Francia ed Italia. Di seguito tutti i risultati di oggi ed il programma di Domani, con ben cinque gare. Semifinali Spagna-Francia 8-2 Portogallo-Italia 4-2 Semifinali 5°-8° posto Inghilterra-Andorra 2-8 Svizzera-Germania 7-6 dts ...

LIVE Italia-Portogallo - Semifinale Europei Hockey pista in DIRETTA : azzurri contro i campioni in carica - serve l’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Italia: la formazione azzurra ha staccato il pass per i prossimi Mondiali, dopo aver superato Andorra nei quarti di finale degli Europei di hockey su pista. Gli italiani questa sera se la vedranno con il Portogallo alle ore 22.00, mentre Spagna e Francia si sfideranno nell’altra Semifinale alle ore 20.00. Nella fase a gironi il Portogallo ha vinto il Gruppo A pur soffrendo tantissimo ...

Hockey su pista - Europei 2018 : il Portogallo evoca brutti ricordi all’Italia - ma la finale è un obiettivo possibile : Volare in finale. Come nel 2014 quando la coppa si tinse d’azzurro. Come nel 2016 quando a trionfare fu il Portogallo. L’Italia va a caccia del pass per l’ultimo atto degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna, ma dovrà superare l’ostacolo rappresentato dai campioni in carica del Portogallo se vorrà ottenere la sua terza finale consecutiva nel torneo continentale. Gli azzurri hanno disputato finora ...

Hockey pista - Europei 2018 : il tabellone delle semifinali. Date - programma - orari e tv : L’Italia ha staccato il pass per i prossimi Mondiali: questo il premio per aver superato Andorra nei quarti di finale degli Europei di Hockey su pista. Gli azzurri domani se la vedranno con il Portogallo alle ore 22.00, mentre Spagna e Francia si sfideranno nell’altra semifinale alle ore 20.00. Le sfide verranno trasmesse in diretta streaming da Rink Hockey TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle sfide ...