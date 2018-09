Si alza il livello di scontro sulle nomine. Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini e Berlusconi sulla Rai : Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Di Maio riunisce i suoi fedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo Salvini, il capo M5s furibondo ha la necessità di vedere sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il ...

L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio : “Siamo al test di gravidanza”. Poi la riflessione sulla tenuta del governo : “Il rapporto tra Di Maio e Salvini? Ormai siamo al test di gravidanza”. La battuta del direttore del Tg La7, Enrico Mentana, ospite a Omnibus, è accompagnata da un ragionamento sulla solidità del legame politico tra i due vicepresidenti del Consiglio: “Il vero asse dell’esecutivo è il rapporto di fiducia che corre tra i due”. Video La7 L'articolo L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio: “Siamo ...

Di Maio avverte sulla manovra : 'Non voteremo condoni' : 'Il Movimento 5 Stelle non è disponibile a votare nessun condono. Se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo, ma se parliamo di condoni non siamo d'accordo'. Il ...

Di Maio sulla pace fiscale : ok accordi 'saldo e stralcio' - no condoni : Non è un mistero che l’ala leghista della coalizione di governo spinga molto sull’ipotesi di cancellazione delle cartelle esattoriali pendenti, volendo rinvenire una soluzione volta ad annullare i crediti iscritti a ruolo ai danni dei cittadini. Sin dal mese di giugno Salvini proclamava la volontà di “chiudere” tutte le cartelle di Equitalia al di sotto dei centomila euro, mantenendo la pretesa impositiva solo su una percentuale del debito, con ...

Di Maio - paletti sulla manovra : «M5S non voterà condoni». E Tria : nodo pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...

‘Ci sono tensioni sulla legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...

Salvini-Di Maio - ping pong sulla manovra «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano».«La flat tax non aiuti i ricchi» : I vicepremier continuano a rimanere su posizioni distanti sulle due misure chiave per la Lega e il Movimento 5 Stelle

I lavoratori della Bekaert : 'Di Maio mantenga le promesse sulla cig per cessazione' : In attesa dell'incontro del 21 settembre al Mise, oggi una folta delegazione dei lavoratori della Bekaert ha manifestato, con un presidio di due ore e poi un coirteo finale, davanti alla storica sede ...

Perché sulla legge sul copyright Di Maio ha preso un’altra bufala : Roma. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è messo su Facebook, l’altroieri, per commentare l’approvazione della direttiva europea sul copyright da parte del Parlamento di Strasburgo. Forse malconsigliato, forse poco aggiornato, forse un po’ troppo sensibile alla propaganda antieuropea, Di Maio è