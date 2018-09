Prima Rimodulazione Per Ho Mobile | Ecco Cosa Cambia

yourlifeupdated

: @HDblog Non capisco perché continuano a fare queste offerte dal contenuto così misero. E la cosa più sorprendente è… - Fil07 : @HDblog Non capisco perché continuano a fare queste offerte dal contenuto così misero. E la cosa più sorprendente è… - telefoniatoday : RT @mvno: ho. Mobile: segnalate incongruenze sui costi in roaming all'estero, in particolare in Svizzera, con aumenti importanti ma non com… - mvno : ho. Mobile: segnalate incongruenze sui costi in roaming all'estero, in particolare in Svizzera, con aumenti importa… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Ho.rimodula i costi di roaming all’estero senza avvisare gli utenti. Aumentano i costi all’estero per i clienti Ho.: ecoe quali sono gli aumentiHo.Settembre 2018 Brutte notizie per i clienti Ho.e per tutti gli utenti che volevanore operatore e passare a Ho.. L’operatore virtuale di Vodafone, …