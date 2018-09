Intesa Sanpaolo | Cariplo | Acri e Cdp Cosa succede nelle fondazioni | e tra Guzzetti e

Intesa Sanpaolo con Classica HD per divulgare la grande musica : Milano, askanews, - Il Gruppo Intesa Sanpaolo e il canale televisivo dedicato alla grande musica "Classica HD" hanno avviato una collaborazione finalizzata alla valorizzazione e alla diffusione delle ...

Intesa Sanpaolo-Classica HD : accordo sulla grande musica : ... concerti, balletti, documentari dai più importanti teatri del mondo. Classica HD dedicherà uno speciale al concerto che domani 15 settembre la pianista cinese Zee Zee terrà presso l'Auditorium del ...

Sostenibilità economica - ambientale e sociale : Dow Jones premia Intesa Sanpaolo : 'È indubbio che l'economia del nostro Paese sia in crescita, ma è altrettanto indubbio che siano in crescita anche le disuguaglianze', ha detto ancora Carlo Messina. 'Nel Piano di Impresa abbiamo ...

Iren e Intesa Sanpaolo : al via partnership nell'open innovation : ... un contest dedicato a progetti innovativi nei settori dell'energia, dei servizi a rete, della mobilità, dell'ambiente e dell'economia circolare. L'obiettivo è quello di individuare le migliori ...

Intesa Sanpaolo : fusioni di società del gruppo : Intesa Sanpaolo , a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Banca Centrale Europea oggi 5 settembre, ha depositato presso il Registro delle Imprese di Torino i progetti di fusione per ...

Il comparto bancario a Piazza Affari chiude in alto - +4 - 26% - - seduta effervescente per Intesa Sanpaolo : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il settore bancario italiano che fa anche meglio dell'EURO STOXX Banks, con un guadagno di 382,34 punti, archiviando la giornata a quota 9.355,86. A dare linfa ...

Il comparto bancario a Piazza Affari chiude in alto - +4 - 26% - - seduta effervescente per Intesa Sanpaolo : Si muove a passi da gigante il settore bancario italiano che fa anche meglio dell' EURO STOXX Banks , con un guadagno di 382,34 punti, archiviando la giornata a quota 9.355,86. A dare linfa al ...

Maltempo Verona : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro per finanziamenti destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni a causa del Maltempo che si è abbattuto nel Veronese e in particolare nella zona della Valpolicella. I finanziamenti, si spiega in una nota, potranno essere attivati con un iter semplificato anche sulla base di un’autocertificazione. Le richieste verranno gestite ...

PG Esports annuncia la nuova “Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup” : un torneo dal vivo che culminerà alla Milan Games Week 2018 : I numeri da capogiro degli Esports (giochi elettronici praticati a livello competitivo) sono ormai cosa nota. Solamente in Italia sono oltre 260 mila le persone che seguono quotidianamente le competizioni di videogiochi : è facile capire perché molte realtà abbiano deciso di supportare questo mondo. Nel nostro paese a credere fermamente nel potenziale di questo nuovo trend c'è il primo gruppo bancario italiano, Intesa Sanpaolo che, per il ...

Crollo ponte Genova - Intesa Sanpaolo cancella i mutui per gli sfollati : La banca ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che si trovano a...

Cdp-Intesa Sanpaolo : accordo per le imprese italiane in Cina : accordo tra Cassa depositi e prestiti e Intesa Sanpaolo. L'intesa tra i due colossi, siglata in occasione della missione in Cina del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, mira a consolidare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina e delle imprese con sede in Cina controllate da realtà italiane. Cdp e ...

Intesa Sanpaolo - JP Morgan Chase lima la propria quota : Teleborsa, - JP Morgan Chase , dal 13 agosto 2018, ha ridimensionato la propria partecipazione nel Colosso creditizio, al 2,923%, detenuta a titolo di diretta proprietà. L'11 luglio 2018, JP Morgan ...

Intesa Sanpaolo - JP Morgan Chase lima la propria quota : JP Morgan Chase , dal 13 agosto 2018, ha ridimensionato la propria partecipazione nel Colosso creditizio , al 2,923%, detenuta a titolo di diretta proprietà. L'11 luglio 2018, JP Morgan aveva in ...

Intesa Sanpaolo in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il colosso creditizio , che tratta in perdita del 2,09% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice ...