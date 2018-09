Inter | ecco i convocati di Spalletti per il Tottenham | c' è D' Ambrosio

Inter senza terzini destri col Tottenham : ecco la soluzione studiata da Spalletti [FOTO] : D’Ambrosio e Vrsaljko ko, Luciano Spalletti è stato costretto a reinventarsi l’Inter in vista dell’esordio in Champions League col Tottenham L’Inter deve necessariamente voltare pagina dopo la pessima gara giocata contro il Parma. Una sconfitta che ha denotato le solite lacune caratteriali, oltre alla difficoltà ad andare in rete. Adesso c’è il Tottenham da affrontare, squadra senz’altro molto temibile. ...

Clamoroso Inter - l’allenatore Spalletti già sulla graticola : ecco l’eventuale sostituto a sorpresa [NOME e DETTAGLI] : 1/9 Spada/LaPresse ...

Fabrizio Corona : rissa a Milano - Interviene la Polizia. Ecco cosa è successo : Ancora guai per il re dei paparazzi Fabrizio Corona. Già, perchè dopo i problemi giudiziari ed il periodo in carcere, Corona sta cercando di tornare alla vita di sempre, anche se a volte con fatica. Il riavvicinamento con l’ex moglie Nina Moric per il bene del figlio, Carlos Maria, e la nuova storia d’amore con Zoe Cristofoli dopo la relazione terminata all’improvviso con Silvia Provvedi hanno portato una ventata di aria fresca a lui e alla ...

Parma - ‘bufera’ su Dimarco : tifosi dell’Inter furiosi - ecco il motivo : 1/10 LaPresse ...

Inter-Parma streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Inter-Parma streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Inter e Parma, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Inter e Parma in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Diletta Leotta : “Volevo diventare Miss Italia - ma i giudici mi scartarono - adesso conduco il concorso” Ecco la sua Intervista : Da aspirante Miss Italia a conduttrice del concorso da cui anni fa venne scartata: questo il destino di Diletta Leotta, presentatrice della serata finale che decreterà la più bella d’Italia il prossimo 17 settembre su La7. “Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle selezioni di Miss Italia perché, come molte ragazze della mia età, pensavo che potesse trasformarsi in un trampolino di lancio, una prima occasione ...

Valentina Vignali e il cancro - la foto dell’Intervento : ‘Ecco il mio dolore’ : È un’immagine forte quella che Valentina Vignali, cestista ed ex corteggiatrice a Uomini e donne, ha condiviso sui social in una data molto speciale per lei. Il 12 settembre del 2013, infatti, la giovane si sottoponeva a un delicato intervento per rimuovere il cancro alla tiroide. Un’esperienza che l’ha profondamente segnata e il cui ricordo è sempre vivo in lei, come ha spiegato nel lungo post su Instagram realizzato per ...

Violeta Benini - ecco chi è l’ostetrica che si fa Intervistare nuda e diventa un cult in rete : Divulvatrice, guru delle coppette mestruali, rieducatrice del pavimento pelvico. Questi sono solo alcuni degli appellativi entusiastici di cui è circondata Violeta Benini, l’ostetrica artigiana (con il pallino della cucina, scrive lei), libero professionista, che sta facendo impazzire il web. Da quando il blog Le sex en rose le ha dedicato un’intervista dove intervistatrice e intervistata sono completamente nude l’hype della dottoressa Benini è ...

Maradona : ecco gli attori che Interpreteranno il Pibe de Oro. Sua moglie sarà Laura Esquivel de Il Mondo di Patty : I tre interpreti di Maradona Nulla di più globale dello sport, anzi del calcio se si parla di Europa e Sudamerica. I servizi streaming, che hanno nel globale il loro punto di forza, lo hanno capito e hanno cominciato ad operare di conseguenza. Ci sono state docu sulla Juventus, sulla Liga, sul Manchester United ma il titolo più atteso è un altro, targato Prime Original, ed è una fiction sulla vita di uno dei più grandi calciatori mai esistiti. ...

Valentina Vignali e il cancro - la foto dell’Intervento : ‘Ecco il mio dolore’ : È un’immagine forte quella che Valentina Vignali, cestista ed ex corteggiatrice a Uomini e donne, ha condiviso sui social in una data molto speciale per lei. Il 12 settembre del 2013, infatti, la giovane si sottoponeva a un delicato intervento per rimuovere il cancro alla tiroide. Un’esperienza che l’ha profondamente segnata e il cui ricordo è sempre vivo in lei, come ha spiegato nel lungo post su Instagram realizzato per infondere coraggio a ...

14 anni età minima per Internet/ Gdpr - ecco la norma protezione dati per i minori : L'Italia si adegua al regolamento europeo sulla protezione dei dati consentendo a chi ha 16 anni di gestire da solo la questione, mentre alza a 14 anni l'access a social(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 00:38:00 GMT)

Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 stabile : ecco le novità : Il browser mobile Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 definitiva e tra le novità introdotte troviamo funzionalità come le notifiche sulle notizie e i Quick Suggest.Molti possessori di uno smartphone Samsung Galaxy utilizzano spesso, o forse come browser unico, Samsung Internet dato che è ben ottimizzato e integrato sul loro dispositivo coreano.Al momento sembra che l’azienda asiatica sia particolarmente interessata allo sviluppo ...

Mercato no-stop : ecco le ultime caldissime trattative - mosse di Milan ed Inter : Mercato NO STOP – Il calcioMercato non si ferma, in particolar modo si pensa a gennaio. L’inizio di stagione in casa Milan è stato incoraggiante, dopo la sconfitta contro il Napoli la squadra di Gennaro Gattuso ha reagito conquistando tre punti preziosi davanti al pubblico amico contro la Roma. La dirigenza ha svolto un importante lavoro nel Mercato estivo ma non ha assolutamente intenzione di fermarsi, in particolar modo si stanno ...

20 GB di Internet (illimitati su chat e social) - 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al mese : ecco la nuova Vodafone Simple+ : Vodafone Simple+ è tornata, dopo un periodo di pausa, con ancora più traffico dati Internet ed è pronta a far venire l'acquolina in bocca a tutti coloro che vogliono passare il loro numero a Vodafone. L'articolo 20 GB di Internet (illimitati su chat e social), 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al mese: ecco la nuova Vodafone Simple+ proviene da TuttoAndroid.