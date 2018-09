Alcuni dipendenti Amazon avrebbero ricevuto tangenti per cancellare le recensioni negative

laragnatelanews

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il famoso quotidiano Wall Street Journal ha scritto in un articolo checommercianti stanno corrompendo i lavoratoriper ottenere vantaggi e informazioni riservate. In particolare ida commercianti, riuscendo a ricevere informazioni riservate, ed aledei prodotti venduti. La società del più famoso commercio on-line al mondo sta indagando sui comportamenti dei suoiinfedeli per individuare subito i colpevoli e prendere le opportune misure. I casi scoperti si sono verificati sopratutto in Cina e negli Stati Uniti. Ricordiamo cheha delle politiche molto severe sul Codice di Condotta ed Etica Aziendale e iscoperti saranno soggetti ad un’azione disciplinare, incluso il licenziamento e le potenziali sanzioni legali e penali. L'articolo...