rainews

: RT @RaiNews: #Pd, #Calenda propone incontro a #Minniti, #Gentiloni e #Renzi. 'Invito pubblico per renderlo più incisivo' ? - Rada00563645 : RT @RaiNews: #Pd, #Calenda propone incontro a #Minniti, #Gentiloni e #Renzi. 'Invito pubblico per renderlo più incisivo' ? - mirosmenil : Pd: Calenda propone incontro a Minniti, Gentiloni e Renzi Ma per che fare ancora stronzate sparite per sempre per f… - RaiNews : #Pd, #Calenda propone incontro a #Minniti, #Gentiloni e #Renzi. 'Invito pubblico per renderlo più incisivo' ?… -

(Di domenica 16 settembre 2018) La Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd,che condividono la stessa linea politica se per ragioni egoistiche non riusciranno a sedersi intorno a un ...