Il ministro lussemburghese Asselborn attacca di nuovo Salvini | «Usa metodi fascisti anni

Cosa si sono detti Salvini e il ministro lussemburghese : Scintille a Vienna tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e quello degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn sulla questione migranti. Durante la Conferenza europea sulla sicurezza e l'immigrazione il titolare del Viminale ha sottolineato che l'Italia non ha "l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più" e Asselborn lo ha interrotto più volte per ...