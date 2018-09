Cristiano Ronaldo gol Juve | una super sexy Georgina per lui allo stadio | FOTO

Juventus-Sassuolo - Georgina Rodriguez sostiene Cristiano Ronaldo allo Stadium e lo incorona “migliore al mondo” [GALLERY] : Georgina Rodriguez presenzia di nuovo all’Allianz Stadium per sostenere Cristiano Ronaldo, la fidanzata di CR7 lo elegge ‘migliore al mondo’ “Complimenti papà per essere il migliore al mondo Ti amiamo @Cristiano @juventus #finoallafine”. Con queste parole Georgina Rodriguez sostiene su Instagram il suo fidanzato Cristiano Ronaldo, accanto ad una foto che la immortala fuori dall’Allianz Stadium di ...

Cristiano Ronaldo : 'Attesa per il mio gol - importante è vincere' : Roma, 16 set., askanews, - 'Sono molto contento. Il Sassuolo ha giocato bene, ma noi siamo stati intensi e creato tanto. Avevo voglia di segnare, sono contento'. Cristiano Ronaldo commenta così, ai ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Che gioia segnare - c'era un po' d'ansia' : TORINO - Il 16 settembre, esattamente 2 mesi dopo la presentazione ufficiale a Torino, verrà ricordato come il giorno dell'epifania del talento di Cristiano Ronaldo in Serie A. Nel 2-1 al Sassuolo ha ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : "C'era un po' d'ansia. Ora la Champions" : Cristiano Ronaldo, 33 anni. LaPresse "Un po' d'ansia in generale c'era dopo il mio passaggio dal Real Madrid, c'era grande attesa". Cristiano Ronaldo mostra il suo lato umano: aspettava questi primi ...

Cristiano Ronaldo segna i primi gol in serie A. Doppietta con il Sassuolo e la Juve vince 2 a 1 : Il suo gol era il più atteso della stagione. Si è fatto attendere per quattro giornate, ma contro il Sassuolo Cristiano Ronaldo si è fatto perdonare per il ritardo mettendo a segno la Doppietta che ha permesso alla Juventus di vincere la partita (2-1 con rete neroverde di Babacar) e di rimanere da sola, a punteggio pieno, in vetta alla classifica. Che il gol fosse solo questione di tempo il campione portoghese lo aveva già fatto capire nelle ...

Juventus - Cristiano Ronaldo maschera i problemi : Dybala è un fantasma - la difesa prende gol e nel finale scoppia la tensione : Cristiano Ronaldo firma due gol e trascina la Juventus al successo, ma in casa bianconera suona più di un campanello d’allarme: Dybala in ombra, la difesa prende un gol a partita e nel finale scoppia anche la tensione-- Quattro vittorie su quattro, primo posto in classifica a punteggio pieno, +7 sulla Roma, +8 sull’Inter e +3 sul Napoli. La Juventus dopo sole 4 giornate di Serie A sembra già lanciatissima verso lo scudetto. Eppure, non ...

