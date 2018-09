Fisica | Nobel Fert | “Con gli espertimenti è facile trovare soluzioni”

meteoweb.eu

: (Unime, il premio Nobel per la Fisica Fert tiene una lectio magistralis) - - messina_oggi : (Unime, il premio Nobel per la Fisica Fert tiene una lectio magistralis) - - tempostretto : Il premio Nobel per la Fisica Albert Fert ospite dell’Ateneo - gazzettajonica : Robotica, il santateresino Prof. Giovanni Finocchio accanto al premio nobel per la fisica Albert Fert, Attualità |… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) L’Università di Messina stamani ha ospitato ilper la, Albert, che ha tenuto una Lectio magistralis su “The route from fundamental science to innovation”, nell’ambito del convegno Spintronics and Robotic at Unime. “La gratificazione per un ricercatore – ha detto il fisico francese, premiato nel 2007 dall’accademia svedese, insieme al tedesco Peter Gruenberg, per le ricerche sull’effetto di magnetoresistenza gigante – è il piacere di scoprire nuove cose e ilè stata la ciliegina sulla torta. Ovviamente, anche dopo averlo ottenuto, ho continuato a fare ricerca in diverse direzioni. I primi due anni dopo ilsono stati molto impegnativi, perché sempre alle prese con interviste e appuntamenti pubblici. Dopo un po’ sono riuscito a tornare ai miei studi. La ricerca nel settore dellaè più...