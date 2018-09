Serie A | cambia l’orario del recupero Sampdoria-Fiorentina | si giocherà il 19 settembre

Classifica Serie A/ Chievo penalizzato di 3 punti : come cambia la graduatoria del campionato : come cambia la Classifica del campionato di Serie A con la penalizzazione del Chievo? I veneti sono ultimi in solitaria e hanno tre lunghezze da recuperare a Parma, Bologna e Frosinone(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Frattini : 'Serie B - può ancora cambiare tutto' : Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport , ai microfoni di Sky conferma che la decisione di martedi' di lasciare la Serie B a 19 squadre potrebbe non essere definitiva. Lo ...

Serie A - la classifica può cambiare : non solo il Chievo - anche il Frosinone a rischio penalizzazione : Serie A nel caos, a sole due giornate dall’inizio del torneo la classifica potrebbe subire scossoni “a bocce ferme” La Serie A potrebbe subire un notevole scossone nelle prossime ore. Nota la questione legata al Chievo Verona, club in attesa della decisione del Tribunale federale in merito alle plusvalenza fittizie, 15 punti di penalizzazione richiesti dalla Procura (QUI I DETTAGLI). Quella degli scaligeri non è però ...

Serie B a 19 - Balata : “Riduzione squadre è la prima pietra del cambiamento” : "La riduzione degli organici vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in questi anni insostenibile e incapace di riformarsi", le parole di Balata. L'articolo Serie B a 19, Balata: “Riduzione squadre è la prima pietra del cambiamento” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Balata : 'Messa prima pietra per il cambiamento' : 'Ora il campionato di Serie B può continuare, con una riduzione degli organici che, aldilà delle proporzioni, vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in questi anni ...

Caos Serie A - in arrivo punti di penalizzazione per due squadre : cambia la classifica [NOMI e DETTAGLI] : Nella giornata di oggi sono arrivate le sentenze sul campionato di Serie B, si è deciso di mantenere il format a 19 squadre. Ma non è di certo finita, sono in arrivo altri ricorsi, la certezza è che non è stata messa la parola fine, non sono da escludere nuovi ribaltoni. Ma è Caos anche per il campionato di Serie A, due club sono a serio rischio penalizzazione. Dopo una Serie di rinvii prenderà il via mercoledì il processo nei confronti ...

Serie C - Gravina : 'Per noi non cambia nulla - partiremo il prossimo weekend' : I calendari verranno stilati dopo 24/48 ore dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport'. Sembrava improbabile che il campionato della terza Serie potesse partire pochi giorni dopo la ...

Serie B - si profila un ritorno a 22 squadre : ecco come cambiano i calendari in cadetteria : Ma in particolare l'organo giudicante dello sport italiano andrebbe addirittura controcorrente rispetto alla precedente statuizione, considerato che il Collegio non ha ritenuto di accogliere l'...

Clamoroso Serie B e Serie C - le prime indiscrezioni sulle ripescate : ribaltoni nei campionati - ecco come potrebbero cambiare i tornei ed i gironi [NOMI e DETTAGLI] : Serie B, TRE SQUADRE ripescate? Clamoroso caos nei campionati di Serie B e Serie C, situazione delicatissima con il verdetto previsto nella giornata di domani. Al momento il torneo cadetto è composto da 19 squadre ma molto probabilmente ancora per poche ore. Secondo le ultime indiscrezioni la Serie B dovrebbe tornare a 22 squadre, il nome delle squadre ripescate è sorprendente: ribaltate le previsioni di qualche giorno fa, dovrebbero ...

Risultati Serie B - 2^ giornata : ecco come cambia la classifica [FOTO] : 1/54 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Thiago Motta : 'Ronaldo cambia la Serie A. Juve distratta dalla Champions - Inter approfittane!' : Thiago Motta , ex centrocampista di Inter e PSG , parla a la Gazzetta dello Sport nel giorno del suo 36esimo compleanno: 'La Juve? L'impatto di Ronaldo cambia tutto. Per la Juve che è ancora più forte, e per il calcio italiano in generale perché gli avversari saranno ...

Tim cambia strategia : via lo sponsor a 14 club di Serie A : Con il nuovo corso targato Amos Genish, il gruppo telefonico rivede i rapporti con i club di Serie A: si proporrà come produttore e fornitore di contenuti. L'articolo Tim cambia strategia: via lo sponsor a 14 club di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky Sport - cambia numerazione : sul 202 Serie A. F1 nel 207 - MotoGp torna al 208 : Novità in casa Sky Sport in vista della imminente nuova stagione. Da domenica 12 agosto, dal 200 al 208 sfilano uno dopo l’altro nuovi canali e grandi conferme: un tg rinnovato e 8 canali dedicati, ancora più completi e facili da seguire, grazie alla forte identificazione con le discipline che trasmettono. Sul 200 si accende Sky Sport 24, che per celebrare il decimo compleanno cambia veste ...

